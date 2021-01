Palma: “el Estado no está en condiciones de ofrecer los servicios”

El representante de la Seccional Noroeste de la DGSP, Mauro Palma, les recomendó a los vecinos de la comarca andina que inviertan en un transformador y que hagan un pozo para tener agua “porque la provincia no está en condiciones de ofrecer los servicios”. Precisó que Lago Puelo estuvo 14 horas sin energía “y no contamos ni con un fusible para reponer, ni personal para atender las necesidades, tenemos que recorrer la línea, encontrar la falla, solucionarla y tensionar el sector que está sin energía, y cada recorrida son 20 km para un lado y para otro de la línea, es una vergüenza, pero es la triste realidad”.

“No damos más”

“No damos más”, dijo Palma al sostener que no pueden garantizar los servicios, “no hay más que hacer ni reclamar, se han agotado los medios, al Poder Ejecutivo no se le mueve la aguja ni le importa, el gobernador de vacaciones y la provincia está prendida fuego”.

Por otro lado, indicó que los trabajadores tienen que poner hasta plata del bolsillo y pretenden que sostengamos el Estado, “el año pasado entraron 300 policías y este año otros 90 más y Servicios Públicos sin nada”, comparó.

Sin solución

Por otra parte, el dirigente sindical lamentó que el que más sufre es la población, “son los más damnificados y no veo una solución, no sé cuándo podremos devolverle el servicio. No tenemos respuesta para los vecinos, salvo que compren un grupo electrógeno y hagan pozos de agua porque la provincia no puede garantizar los servicios”.