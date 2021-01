Maika Mansilla sigue entrenándose

La deportista Maika Mansilla, integrante de una familia que en Rawson es sinónimo de deporte (hermana de los triatletas Rodrigo y Junior e hija del ex boxeador Segundo Mansilla), comenzó de gran manera el 2021 en el mundo de las pruebas combinadas.

La joven, integró la preselección nacional de pentatlón moderno en el proyecto “Dakar 2022”, visitó Chubut Deportes para hablar de su presente y futuro, tras ganar el Duatlón Cross de Trelew, el último fin de semana.

Crecer en el Pentatlón

La deportista de tan sólo 16 años, viene de ganar el último fin de semana en Trelew, la primera edición del Duatlón Cross organizado por el Haro Team, lo que le significó un gran espaldarazo para lo que viene.

Si bien es muy joven, Maika ya había comenzado a destacarse en 2019 cuando compitió en la instancia Nacional de los Juegos Evita, en la disciplina de acuatlón (natación y pedestrismo) con una gran actuación.

En ese evento fue observada por referentes del ENARD y luego de eso citada a integrar la pre-selección nacional de pentatlón moderno (natación, pedestrismo, esgrima, equitación y tiro), con vistas a los (fallidos) Juegos Olímpicos de la Juventud “Dakar 2022”.

La pandemia le postergó ese sueño pero esa situación no le hizo bajar los brazos y seguir entrenando pensando en el futuro.

La deportista visitó Chubut Deportes y comentó que “por suerte pude arrancar bien el año con un triunfo en esta prueba de Trelew, el Duatlón” reconociendo que “fue especial porque el año pasado fue muy complicado por lo que fue la pandemia, que nos privó de competir por mucho tiempo”.

Añadió en este sentido que “el poder volver a competir y sentir esa adrenalina nuevamente, fue algo hermoso y es una motivación más para seguir adelante y sumando experiencia”.

La deportista reconoció que a pesar de la pandemia “nunca dejé de entrenar, siempre buscaba hacer algo, ya sea con mi entrenador, o con los profesores del ENARD”.

En cuanto a su experiencia con los equipos nacionales, Mansilla aseguró que con los entrenadores nacionales “tenemos un contacto diario y ellos me mandan los planes de entrenamiento para seguir trabajando de la mejor manera”.

A pesar de haberse caído el proyecto Dakar el año pasado, la deportista remarcó que “ellos nunca dejaron de estar en contacto y preocuparse por mí, para que siga entrenado y poder mantener el mejor nivel posible”, indicó.

En este sentido, aseguró que la idea es que “cuando pase todo esto de la pandemia, poder radicarme en Buenos Aires, a entrenar y competir en el CENARD. Es una oportunidad que se da una vez en la vida y no la quiero desaprovechar”.

Respecto al pentatlón moderno, Maika explicó que “para entrenar natación, ciclismo o pedestrismo no tengo problemas, inclusive hasta puedo entrenar tiro en mi casa, o en algún lugar donde tenga los diez metros reglamentarios. De equitación aún no pude hacer nada y esgrima sólo algunos trabajos técnicos que me envían desde el ENARD”.

De ahora en más la atleta tiene como meta “seguir entrenando fuerte y participar de todas las pruebas que pueda acá en la zona”.

Por último, le dedicó el triunfo “a mis hermanos, papá y a toda la familia que siempre están conmigo, al igual que los profesores del ENARD. Y también a Chubut Deportes, que me ayuda con una beca y siempre desde mis inicios me han acompañado”.