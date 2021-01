Madryn: evalúan un paseo peatonal para emprendedores

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, junto al secretario de Producción, Innovación y Empleo, Esteban Abel y la directora de Emprendedorismo, Verónica Sánchez, visitó “La Casa Showroom”. Se trata de un espacio creado hace tres años que brinda la posibilidad a más de 40 emprendedores y artistas de la región de exponer y vender sus trabajos. En ese marco, analizaron la posibilidad de crear un “Paseo para los días nublados”, una feria donde puedan ofrecer sus productos a los turistas cuando termina la jornada playera o el clima no acompaña para ir a la costa.

Al respecto, el Jefe Comunal explicó que “reiniciando las actividades con emprendedores, desde la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, se organizó la visita a ‘La Casa Showroom’. Un punto de encuentro para emprendedores que nació hace tres años, cubriendo la necesidad de tener un espacio de trabajo y producción fuera de casa”.

“Sin dudas se trata de un espacio que fue creado desde su inicio, hace tres años atrás, en función de sumar un lugar permanente donde recibir a clientes y público en general en un ambiente desarrollado a partir del diseño. Y con el correr del tiempo decidieron abrir las puertas a emprendedores de la ciudad y la región apostando a ampliar la propuesta con productos variados”, detalló el Intendente.

Por último, Sastre indicó: “Nos comprometimos a trabajar en conjunto con las secretarías y las emprendedoras, en la creación de un ‘Paseo para los días nublados’ que podría tener como eje la calle 9 de Julio. Pudiendo ser esta peatonalizada en sus dos primeras cuadras y continuar por otros espacios de arte que brindan experiencias nuevas a los turistas cuando termina la jornada playera o los días no son tan lindos para estar en la costa”.

La metodología de ventas difiere al de un espacio comercial convencional ya que el valor de los productos lo establecen quienes lo diseñan y/o producen. Por lo que es importante aclarar que no es un local de reventa. Asimismo, quienes estén interesados en sumarse a la iniciativa pueden comunicarse al WhatsApp 2804601099.