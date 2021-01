Madryn está a la espera de los anuncios de Nación sobre retrotraer medidas

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó hoy el inicio de la colonia de verano de la Municipalidad. Al respecto de esto, el jefe comunal remarcó que este año se podrán observar algunos cambios en comparación con años anteriores, producto de la pandemia de coronavirus.

En cuanto a la situación epidemiológica de la ciudad, atento al crecimiento en la cantidad de casos positivos de Covid-19, el titular del Poder Ejecutivo local precisó que durante las últimas horas mantuvo reuniones con referentes del sector sanitario de la ciudad.

Además, el Intendente dijo que están atentos y realizando preparativos, ya que “sabemos que no van a ser momentos fáciles, que los contagios y la curva va en aumento nuevamente. Pero tenemos que apelar fuertemente a la responsabilidad social. Si nosotros no tenemos responsabilidad, cuestión que la he observado y que hemos visto en distintos sectores, por supuesto que vamos en camino a no tener una situación cómoda a nivel sanitario”.

Diálogos con Provincia y Nación

Sastre también se comunicó con el ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, quien dialogó con autoridades nacionales. Esto fue “como para ver cuáles son las medidas que se llevarán adelante en las próximas horas y estamos a la espera. Sabemos que desde el Gobierno Nacional están estudiando la situación y viendo cómo se va a seguir, sobre todo en la costa atlántica, que es donde tenemos mayor aglomeramiento de gente”.

Cuando se le consultó si en Puerto Madryn se evalúa algún tipo de restricción, respondió: “Voy a ser respetuoso y voy a esperar a ver cuáles son las medidas que van a imponer desde el Gobierno Nacional. Por supuesto que todo aquello que nos asegure estar mejor a nivel salud vamos a estar”.

Avances en el Hospital Modular

En este contexto, el Intendente de la ciudad del Golfo también hizo referencia a la situación del Hospital Modular que se construirá en la localidad, remarcando la necesidad de avanzar con la obra en dicho sector.

“Tenemos el compromiso de que para el día 15 tenía que estar la platea terminada y seguramente el Municipio va a estar entregando la obra comprometida el próximo 10 de enero. Nosotros vamos a estar entregando la obra finalizada cinco días antes al compromiso asumido. Calculamos dos semanas de instalación, así que para antes de fin de mes tendría que estar finalizada la obra”, apuntó Sastre.