Madryn: Bomberos intiman a Servicoop por la transferencia de fondos

Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn reclaman a Servicoop el depósito de los fondos de la Tasa del servicio que fueron recaudados por la cooperativa, pero aún no se han transferido al servicio público de Bomberos. Se trata de los fondos correspondientes al mes de diciembre, que superan los 4 millones de pesos. Gastón Alcucero, presidente de la Asociación de Bomberos de Puerto Madryn, en diálogo con El Diario, no descartó que de no haber respuesta favorable en las próximas horas se proceda por la vía judicial.

Alcucero afirmó que este viernes, “venció el plazo para que los que conducen Servicoop depositaran los fondos de la Tasa de manutención del servicio público de Bomberos”, y cómo eso no ocurrió se realizará el reclamo formal a la entidad cooperativa que, ya había confirmado que se han recaudado poco más de 4 millones de pesos de la Tasa de Bomberos del mes de diciembre, pero no se hizo efectivo el depósito al servicio público.

“Tenemos obligaciones incumplidas con proveedores, producto de esta situación y responsabilidad directa de los señores que condujeron y pusieron a la cooperativa en esta situación caótica, arrastrando a toda una ciudadanía como así también a nuestra Institución”, denunció Alcucero.

El Presidente de la Asociación de Bomberos reconoció que inicialmente intimarán a la entidad cooperativa a que haga efectivo el pago de la Tasa que corresponde a Bomberos, y si esto no procede, no se descarta el inicio de acciones legales.