Apenas un poco mes después de su inauguración, el mural realizado en la ciudad de Trelew impulsado por la Peña “Diego Maradona Eterno”, fue víctima de pintadas.

Es por esto que, bajo una consigna “La Pelota y el mural no se manchan”, se ha organizado una jornada de restauración y colecta de alimentos no perecederos para quienes más lo necesitan. Será el próximo viernes 22.

Nueva actividad solidaria

El próximo viernes 22 del corriente, el artista Mariano Ponte estará restaurando el mural homenaje a Maradona de la ciudad de Trelew, impulsado por la Peña “Diego Maradona Eterno”.

A la vez, el evento que iniciará desde las 16 horas, tendrá una veta solidaria, ya que se recibirán alimentos no perecederos para aquellos que más necesitan.

Vale destacar que este jueves, se conoció la triste noticia de que vándalos, realizaron pintadas sobre el mural y dañando la obra de arte emplazada en Mitre y Remedios de Escalada que embellece al barrio Los Olmos. Hace poco menos de un mes que fue inaugurado.

“No había cumplido un mes el mural, amanecimos con esta noticia, dañaron dos de las tres paredes y más allá de la tristeza y la bronca que nos genera, queremos concientizar porque esto no puede pasar más, ni en un mural, ni en una escuela, ni en una casa de familia, ni en los cientos de homenajes que se realizan a Diego en distintas partes del país y del mundo” señaló Juan Leske, uno de los miembros fundadores de la Asociación Civil Peña Diego Armando Maradona Eterno.

“Nos ponemos ya a trabajar para lo que viene y es así que el próximo viernes realizaremos una jornada solidaria, donde el autor corregirá y restaurará el mural e invitamos a la comunidad a llegar con alimentos no perecederos para donar en comedores y sacarse la tradicional foto en el mural, para que nada empañe este homenaje” añadió Leske.

Seguramente apelando a un sentimiento maradoneano de rebeldía, se aclaró que “Maradona se hubiera enojado y se hubiera ocupado de avanzar, como vamos hacer, para que ojalá no se repita en ninguna ciudad, que esto sirva para eso, que esta mala intención no concrete su fin”.

Además, el integrante de la Peña, señaló que “todos los vecinos de Los Olmos, cuando pasaron se vieron defraudados por lo que ocurrió y está en nosotros no buscar responsables sino redoblar la apuesta y buscar hacer algo positivo, por eso la acción solidaria y la invitación a los vecinos a sumarse”.

Concientizar

La Peña a través de sus socios hizo saber el agradecimiento a las emotivas muestras de cariño por parte de la sociedad y además indicaron que el próximo viernes 22 cuando se restaure el mural y se junten alimentos no perecederos para vecinos que los necesiten, estarán aprovechando la ocasión para concientizar e invitar a quienes cuenten con tiempo y predisposición a sumarse como voluntarios del plan Detectar, que viene necesitando desde hace tiempo voluntarios en Chubut para seguir ocupándose de la salud de los chubutenses.

“Al que tiene tiempo para dañar obras como estas o romper patrimonios públicos o privados, llegamos no con un mensaje de revancha ni de persecución sino de concientización para que ayuden al próximo y una buena acción es colaborar sumándose al voluntariado, dando una mano en estos duros momentos” finalizaron.

Los interesados en participar como voluntarios, ya sea del Plan Detectar o de la propia Campaña de Vacunación contra el Covid-19, pueden postularse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/5XSPrJmk8Z2d9GhX