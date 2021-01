La Copa Libertadores tendrá dueño brasileño

River Plate y Boca Juniors cedieron ante el poder de Palmeiras y Santos, que disputarán la final de la edición 61 de la Copa Libertadores el 30 de enero en el Maracaná y de paso devolvieron la hegemonía a Brasil, que no se veía desde 2006 cuando Internacional y Sao Paulo disputaron el título.

El Santos, campeón en 1962 y 1963 con Pelé, y la última vez en 2011, selló este miércoles su clasificación de manera impecable al golear por 3-0 al Boca Juniors, que el 6 de enero ya había dejado escapar parte importante del botín al permitir un empate sin goles en La Bombonera.

Diego Pituca, Lucas Braga y el venezolano Yeferson Soteldo sentenciaron hoy con sus goles en el estadio Vila Belmiro un encuentro que resultó relativamente cómodo para los pupilos del entrenador Alexi Stival ‘Cuca’ ante un rival deslucido.

Para enturbiar más las cosas del equipo que dirige Miguel Ángel Russo, desde los 56 minutos debió jugar con 10 por la expulsión del lateral colombiano Frank Fabra.

En la otra serie, el superlativo desempeño del Palmeiras con el que goleó por 0-3 al River Plate en Buenos Aires el 5 de enero, no se vio el martes en Sao Paulo, pero sí le resultó suficiente la renta para eliminar en un pirotécnico partido de vuelta al conjunto argentino, que rozó la épica al vencer por 0-2.

Robert Rojas y Rafael Santos Borré hicieron creer con sus goles que la épica era posible. Los de Marcelo Gallardo, que imperaron en la cancha de los pupilos del portugués Abel Ferreira aún con diez jugadores, sufrieron con el VAR, que les anuló un gol y un penalti ya concedido por el árbitro Esteban Ostojich, y además denegó el pedido de otro en el último minuto.

Palmeiras disputará por quinta vez en su historia la final de la Copa Libertadores, que solo en 1999 le deparó el título a expensas del Deportivo Cali colombiano.

La edición de la Libertadores de 2020 que concluirá este 30 de enero, será recordada como la primera en que River, con Marcelo Gallardo en el banquillo, perdió una serie de ida y vuelta ante un equipo de Brasil en competencias de la Conmebol.

River y Gallardo ganaron seis: cuatro por Copa Libertadores, una por Copa Sudamericana y una por Recopa. La clasificación de goleadores de la Copa Libertadores quedó prácticamente servida para el ecuatoriano Fidel Martínez, que marcó ocho tantos, pero temprano quedó eliminado de la competición con el Barcelona, equipo con el que ya no juega.

Apenas el colombiano Santos Borré pudo inquietar al marcar el séptimo de su cuenta, pero no acudirá a la cita final en Río de Janeiro.