La Cooperativa de Rawson pide dejar de cobrar tasas de terceros

A raíz de la polémica que se suscitó con la Asociación de Bomberos, la Cooperativa de Rawson pidió al Poder Concedente Municipal no ser más entes recaudador de Tasas e impuestos que no estén vinculados con los servicios que presta la entidad. Si bien se reconoce el retraso, se anunció que se abonará a la institución bomberil lo correspondiente a octubre y noviembre.

El presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Marcelo Griffiths, explicó que no hay mala fe con los Bomberos, sino que el atraso se da con todos los terceros porque las cuentas de la prestaría están embargadas.

“Creemos que esta situación no se lo merece la ciudad. La crispación, la discusión permanente, el verter conceptos de margen de duda no le hacen bien a la sociedad”, comenzó diciendo.

Explicó que se constituyó junto al Ejecutivo una comisión de trabajo y de seguimiento de las tasas municipales. “En diciembre y enero con el secretario de Hacienda, Martín Sterner, evaluamos la tasa de Bomberos, de Girsu y Saneamiento, y hemos hecho una conciliación de cada uno de los conceptos recaudados en los últimos meses, lo transferido y lo que aún resta enviar, sumado a la tasa de gasto administrativo aplicado a cada uno de ellas. No le transferimos a los bomberos, eso es cierto. Mucha gente no ha pagado la boleta o se ha atrasado por el pago escalonado de sueldos, pero lo que hemos recaudado, el banco nos retiene el 50% por el embargo a Cammesa, por ende ingresa mucho menos a las cuentas de la Cooperativa”, señaló.

En este sentido refirió que “todo esto nos acarreó serios problemas administrativos” y aclaró que “no queremos efectuarle daño a ninguna institución a la que nosotros le recaudamos. Si bien entendemos el fastidio, no comprendemos la reacción. Le transferiremos lo recaudado en octubre y noviembre y veremos cómo se va desarrollando el resto porque nuestra prioridad son los salarios de los trabajadores, afrontar los insumos para sostener los servicios básicos y llevar adelante la administración de la entidad”.

Griffiths advirtió que el retraso de las transferencias no sólo afecta a los Bomberos, sino también al resto de las instituciones que están en la boleta. Señaló que la situación es tan crítica que tampoco se ha abonado a proveedores, sindicatos y planes de AFIP. “El problema no es solamente con los Bomberos, nos pasa con el resto de las entidades para las cuales recaudamos. Nosotros no ganamos nada económicamente con esto, sólo contribuimos en lo social para nuestro Rawson”, subrayó.

“Hace 6 meses que refinanciamos el costo laboral a través del 931 de la AFIP, lo mismo deberemos hacer con los aportes sindicales. Tenemos proveedores locales con los cuales estamos atrasados varios meses también y les hemos hecho cheques diferidos. Seguimos sin pagar Cammesa, la boleta de diciembre fue de $29 millones. La Cooperativa no es ajena a la realidad social: La inflación nos pegó, la devaluación nos pegó, el dólar nos pegó. Hace 4 años que no tenemos actualización tarifaria. Y encima de esto tenemos a terceros que nos hacen ver como los malos de la película que poco ven a esta gran empresa que durante tantos años les ha servido a sus intereses”, cuestionó.

El Presidente de la prestataria remarcó la necesidad que la boleta que abone el usuario tenga únicamente los servicios que presta la Cooperativa. “Nuestra boleta, que es exclusivamente para los servicios de agua, cloacas, energía y sepelio, la encontramos ´sucia´ porque hay un montón de componentes que no son de los servicios pero engrosan el monto final de la factura. Y no es contra los Bomberos o contra la Municipalidad, ni con la provincia con la Ley 1.098, que es un concepto cooperativista, y/o el ENRE. Se trata de que refleje los servicios públicos que prestamos, porque hay costos tarifarios que nada tienen que ver con impuestos de terceros”, indicó.

“Por la salud de la empresa y la perpetuidad de los servicios no queremos tener incluidos en nuestra boleta conceptos ajenos. Planteamos en su momento troquelar la factura para que el vecino que quiera pagar esos conceptos lo haga por motus propio, pero no incluido en nuestras cuentas como es en la actualidad”, manifestó.

Añadió además, que la ordenanza municipal estipula transferir todos los lunes lo ingresado en la semana anterior. “¿Alguien puede dudar que durante la pandemia se ha trastocado toda la administración? ¿Podemos seguir con esa rigurosidad? Hoy los Bomberos nos hacen ver como los malos de la película, que incumplimos la ordenanza. Pero cómo no vamos a incumplirla si tuvimos cerrada la Cooperativa, gente que se acomodaba a las normativas según terminación de DNI, casos de COVID, contactos estrechos…Todas estas cuestiones que nos hacen pintar de malos, no son así. Entiendo que los Bomberos estarán desesperados porque no pueden manejarse con el dinero que tienen pero nosotros también tenemos nuestros problemas. Estamos predispuestos al diálogo y ver la manera de resolver el tema porque queremos que le vaya bien a la ciudad, no queremos peleas entre las instituciones ni bocinazos en la Capital”, aseveró.

En torno a que la posibilidad concreta de dejar de cobrar el dinero a terceros, el Presidente de la Cooperativa dijo que “el tema está en charlas con el Ejecutivo y se analiza el andamiaje administrativo y legal. Reitero, se pierde el sentido de discusión de lo que vale el agua, lo que vale la cloaca, la energía y los sepelios por lo que se engrosa la boleta por el IVA y los terceros, cuestiones ajenas a los servicios”.

En este aspecto precisó que “la Cooperativa es una empresa privada de capital social que concesiona los servicios públicos de energía, agua y cloacas. No somos una dependencia del estado municipal y nos asiste el derecho privado en estos aspectos”.

Finalmente, Griffiths enfatizó que los servicios se brindan las 24 horas pese a la situación económica que transita la institución. “Por la pandemia, se han duplicado los servicios de sepelio. Cada vez que se efectúa un servicio, tiene un valor por el costo del cajón, los insumos y la operatividad. Seguimos realizándolos de la mejor manera pero la realidad la debemos contar. La gente estuvo más en la casa, se ha ido menos de vacaciones y los consumos no bajan ni los días que hacen menos calor. En torno a la energía, en estos últimos años Rawson ha tenido más de 1.300 nuevos socios por el crecimiento de la ciudad. Esto, sin redes de gas, ocasiona que se consuma más energía y se deterioren las redes de cables viejos que ya no pueden albergar la energía que la ciudad demanda”, concluyó.