La comodorense Smart se entrena en el CENARD

La judoca comodorense Antonella Smart, continua con sus entrenamientos en el CENARD, participando del Campus Nacional de Entrenamiento.

La actividad, se desarrolla hasta el 1° de febrero, compartiendo prácticas con las mejores exponentes del país.

Una habitué en el Campus Nacional

La destacada deportista de Comodoro Rivadavia, Antonella Smart, se encuentra en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Buenos Aires junto a las 15 judocas más importantes del país.

La joven deportista de tan solo 19 años, pero con un amplio recorrido a nivel nacional e internacional, ha sido convocada por quinto año consecutivo al Campus Nacional de Entrenamiento cerrado, el cual comenzó el lunes 18 de enero y continuará hasta el 1 de febrero.

Pese a que no es la primera vez que participa del Campus, Smart destacó que “me encanta venir y saber que me tienen en cuenta, porque es la primera vez que convocan a pocas chicas. Siempre somos como 30 o 40 y ahora solo somos 16”. Desde Chubut Deportes se acompaña a la judoca al brindarle los pasajes para viajar al evento.

Campus de entrenamiento

A la hora de hablar de los entrenamientos, Antonella explicó que “hasta ahora venimos haciendo 1 turno de judo y el otro turno hacemos testeos de fuerza o velocidad. En Judo por lo general hacemos técnica toda la clase o hacemos 1 hora y media de lucha; mientras que en los testeos corremos en la Pista de Atletismo o trabajos de fuerza con las pesas, para que tengan un control nuestro”.

Smart también remarcó que uno de los mayores privilegios de este Campus es poder entrenar con la campeona mundial y medallista olímpica Paula Pareto, quien acompaña al resto del grupo los días que no tiene guardias en su trabajo como Kinesióloga. “Es lindo venir y compartir tatami, luchas y charlas con Paula sobre todo y con todas las chicas mayores que ya tienen muchísima más experiencia. Siempre tienen buena onda para ayudar o enseñar a las que somos más chicas, aprendemos mucho”.

Por último, Smart quiere agradecerle a sus profesores de Comodoro Rivadavia Carlos Grünewald (del gabinete metodológico) y a Héctor “Toto” Campos, quienes “siempre me hablan y acompañan a la distancia en el día a día cuando estoy en los campus para saber cómo me encuentro”.