Intensifican controles a unidades de transportes en ingreso a Chubut

El Operativo Vial de Verano 2021 del que participan la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismos dependientes del Ministerio de Transporte vienen realizando controles a lo largo y a lo ancho de todo el país.

En este marco en la provincia del Chubut se realizan operativos de fiscalización en puntos estratégicos identificados y previamente definidos para el control del transporte de cargas multimodal, sobre las rutas nacionales. En esa planificación, los días 12 y 13 de enero, los equipos de fiscalizadores de Comodoro Rivadavia y Trelew conjuntamente y apoyados por las fuerzas de Gendarmería Nacional, intervinieron sobre Ruta Nacional Nº 3 altura km 1307 Arroyo Verde una gran cantidad de unidades de transporte tanto de Cargas Generales como Peligrosas, en el operativo también se controlaron las unidades de Transporte de pasajeros que se encontraban en tránsito.

El Delegado Regional en la Provincia de la CNRT Jorge Leiva, dijo «estamos controlando que el transporte principalmente se realice bajo los protocolos establecidos en el marco del COVID-19 y con el cumplimiento de las condiciones para cada actividad, hemos controlado que los transportes se encuentren registrados en ruta, que los conductores tengan sus licencias LINTI y que las unidades tengan al día las VTO Verificaciones técnicas obligatorias. Buscamos que el transporte en rutas y en las del país se realice manera segura».

«Estamos exigiendo como organismos netamente federales, con presencia en todas

las provincias el cumplimiento de los protocolos establecidos para reinicio del Transporte de Pasajeros, controlamos que las unidades no superen el 80% de cobertura El descanso de los conductores y que el transporte no esté violando la modalidad».

Sobre la continuidad de las actividades de la CNRT dijo «para el día de mañana tenemos programado seguir en ruta, salvo que por cuestiones climáticas no lo podamos

desarrollar con normalidad, en ese caso estaremos trasladando el operativo a la Terminal de Ómnibus de Trelew donde realizaríamos una fuerte intervención sobre el transporte Público de pasajero Interurbano».

«Debemos recordarle a la gente su responsabilidad individual para hacer frente a esta pandemia, para ello el uso de barbijo, mantener el distanciamiento y llevar con ellos alcohol en gel siempre y en cada momento, es absolutamente necesario, estas rutinas pasaron a ser parte de la nueva normalidad y con ellas debemos aprender a convivir para no volver atrás».