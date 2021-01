Inseguridad: Ante millonarios robos, una distribuidora de Madryn evalúa cerrar

Durante el fin de semana, la distribuidora La Romina sufrió un millonario robo en sus instalaciones, donde boqueteros se alzaron con la casi tres millones y medio de pesos. Como si fuera poco, este jueves a la tarde, uno de los repartidores que regresaba de la ciudad de Rawson fue asaltado a la salida de la ciudad capital por delincuentes encapuchados que se llevaron otro medio millón. Antes estos reiterados robos, los socios de esta empresa familiar están analizando la posibilidad de cerrar sus puertas ante el tremendo golpe económico que significaron estos hechos, a los que se le suma otro boquete más que sufrieron a mediados del año pasado.

«Esta es una empresa familiar de la que dependen 25 familias de manera directa e indirectamente un montón más. Estamos devastados, es una atrás de la otra, pareciera que hay un ensañamiento», contó Emiliano Huguet, uno de los socios de la empresa.

Agujero negro

La Romina funciona en Puerto Madryn hace doce años y es una distribuidora familiar que empezó desde abajo, «todos saben el esfuerzo que le pusimos, las horas de laburo que tenemos. Vinimos a Madryn para estar tranquilos, porque era una ciudad segura, pero esto marca un precedente. No puede ser que haya un robo de estas características en una ciudad tan chica y que por ahora quede impune».

Ante estas millonarias pérdidas, el futuro de La Romina ahora está en serias dudas: «Si la distribuidora no cierra, va a ser muy complicado revertir esta situación, nosotros no salimos a pedir créditos y no sabemos si lo vamos a poder mantener. Ya hablamos con nuestros empleados y les avisamos que esto viene muy mal, es una plata que no sabemos si la vamos a poder devolver en algún momento y si uno no paga no nos mandan más mercadería, por lo que entramos en un agujero del que no sabemos si podremos salir. Económicamente hablando, si no es el cierre de la distribuidora, va a estar muy cerca», sentenció.