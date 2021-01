Feu: “Biss defiende la Cooperativa conociendo la realidad”

El vocal de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Néstor Feu, dijo que espera que tanto el intendente Damián Biss como los ediles lo convoquen para que le aclaren las denuncias que hizo por el supuesto manejo irregular que observa por parte del presidente de la entidad.

Marcelo Griffiths se queja que la entidad está fundida, pero ingresó siete personas, entre ellas el ex candidato a intendente Hernán Albarracín que no es técnico, fue empleado de comercio y es yerno del vicepresidente de la Cooperativa.

En diálogo con Diario Web, Feu sostuvo que Griffiths tiene el mandato vencido a igual que el resto del Consejo de Administración desde el mes de mayo del año pasado”.

Aclaró que él no cuestiona quién firma los cheques, “sólo pido que Griffiths muestre los números y los pagos, no es problema de firmas, sino la manera que se efectúan los gastos y los pagos. Y en este punto el lenguaraz de Grifftihs dice que los pedidos de informes lo debe elaborar un contador porque son complejos e imposibles de contestar”.

Feu sostuvo que el personal de la cooperativa es eficiente “y no tienen problema de informar con detalle y sin inconvenientes, pero Grifftihs no quiere”.

Honorarios escandalosos

Además cuestionó los honorarios escandalosos que cobran los abogados de la Cooperativa a pesar de no haber ganado nunca un juicio, “le debería preocupar tanto al intendente, al presidente de la cooperativa y concejales en lugar de defender no sé qué intereses”.

Obra a Vialpat

Con relación a la obra de 500 metros de cloacas que hizo la empresa Vialpat en el centro de la ciudad, explicó que fue una contratación directa efectuada en la misma acta que modificó el reglamente de contrataciones, llevando de uno a seis millones la autorización directa y acto seguido contrataron la obra a esta empresa de manera directa por $ 5.850.000”.

Manifestó que Griffiths debe saber que la cooperativa es una empresa social que

maneja los fondos que aportan ciudadanos, usuarios y socios a los que en un alto porcentaje les cuesta poder pagar los servicios, “la obra estuvo parada por dos años y el Concejo de Administración no pudo tomarse 30 o 40 días para hacer una licitación pública como corresponde”.

“Cuál era la urgencia de adjudicar con el dedo una obra millonaria cuando la cooperativa está fundida y financiada por socios que en su mayoría está al borde de la subsistencia”, se preguntó.

Los fondos de los Bomberos

Feu puso en evidencia el problema que tuvo la entidad con los fondos que recauda para los Bomberos Voluntarios de Rawson, “dice que se certifica las actas con escribano sin embargo las cuentas no cierran y los Bomberos lo han planteado incluso hasta llegaron a hablar con el intendente Biss”.

“No soy oscuro”

Sobre el intendente Damián Biss que tanto habla que vino a unir y gobernar para todos, le dijo que “no soy una persona oscura ni rara y si quiere comparemos su dedicación y trabajo y el de su familia con el mío y el de mi familia. Creo que pierde, ya que mi familia y yo siempre trabajamos, hace 35 años mantenemos negocios exitosos en Playa Unión cuando nadie apostaba”.

“Soy estudiante universitario, atiendo mi negocio y crio animales ocupándome

de mi chacra y propiedades, me gustaría que muestre lo mismo en las actividades comerciales emprendidas por Biss y su familia, quizá me tapa la boca y es de una gran trayectoria laboral y comercial”.

“No pueden aumentar”

Para Feu es llamativo como Biss defiende la Cooperativa conociendo la realidad, “es llamativo que los mismos miembros de la conducción cooperativa sean los adquirentes del famoso macizo a quienes el fiscal acusa de connivencia con funcionarios municipales, y ahora promocionan una empresa de servicios, es llamativo”.

Dejo en claro que no se puede aprobar el aumento del 72% acumulado de los servicios de la Cooperativa, sin considerar que por decreto nacional se establece el congelamiento de tarifas, “no tienen en cuenta para nada la situación nacional, provincial y municipal, mucho menos la realidad de los ciudadanos de Rawson que como Biss continuamente afirma se encuentran con el problema de cobrar atrasado y sin aumentos”.

Les solicitó a los concejales que si están seguros de la transparencia y claridad pidan una auditoría externa imparcial y prestigiosa y del resultado de la misma surgirá la verdad o si yo miento”.