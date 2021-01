Epuyén: Confirman intencionalidad de los incendios y la Justicia investiga

El jefe de Operaciones Zona Norte de las Brigadas de Incendios en la zona cordillerana, Jorge Bonansea, se refirió a los siniestros que se produjeron el fin de semana en diferentes puntos de la localidad de Epuyén. En diálogo con AzM Radio, también habló sobre los insumos y el pago de los salarios fuera de término, así como también el plus que el Gobierno Provincial adeuda.

«Hubo intención de hacer daño»

Al respecto, Bonansea relató: «El viernes comenzó una seguidilla de tres incendios en Epuyén, aproximadamente a las 23 horas en un predio de un aserradero donde se trabajó desde allí hasta las 2:30 de la madrugada, controlándolo y extinguiéndolo. Afectó casi una hectárea. Inmediatamente, se produjo otro incendio en el predio de la feria de artesanos, a unos 600 metros, y acto seguido otro sobre un cañadón del Arroyo Blanco. Por eso decimos que hubo una intención de hacer un daño. Y este último fue el que se nos complicó, por lo que tuvimos que convocar a brigadas de El Maitén, Cholila, Lago Puelo, más una brigada del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y tres medios aéreos con dos aviones y un helicóptero».

Investigación en curso

En cuanto a la intencionalidad de los hechos, el jefe de brigadistas opinó que «es difícil saber» el motivo, sumando a ello que «todavía no lo entendemos; sí, por las características que tuvieron este tipo de incendios, no fueron como para hacer un daño muy específico sino para llamar la atención o algo; no sabemos quién es pero sí fue intencional».

Consultado sobre los daños que sufrieron por efecto del fuego los juegos de la plaza ubicada en el ingreso al Lago Epuyén, Bonansea advirtió que «fueron la misma o las mismas personas» y detalló que «la Policía y la Justicia están realizando averiguaciones».

«La situación está difícil»

En cuanto a la infraestructura y los insumos con los que cuentan las brigadas en la Cordillera, explicó que «somos aproximadamente 250 personas distribuidas de norte a sur en todo Chubut, con 14 bases de servicio que son las brigadas» y añadió que «obviamente, siempre tenemos que reponer equipamiento y materiales, además de que todos estos insumos para incendios forestales son exclusivos, no se compran en Sudamérica y siempre hay que adquirirlos en Estados Unidos, Canadá o algunos países de Europa; y la situación está muy difícil en la provincia como para realizar este tipo de adquisiciones».

Sobre esto último, aclaró que «si bien se adquirieron, recientemente, las mangueras contra incendios y algunas motobombas, siempre nos falta».

Pagos adeudados

En referencia al pago de salarios adeudados, Bonansea recalcó: «Es un mal que todos los trabajadores de la provincia estamos sufriendo, siempre decimos que, más allá de que nos están debiendo dos meses más unas bonificaciones exclusivas que nos deben al personal del Servicio de Manejo del Fuego, más cuotas del aguinaldo, etcétera, se destaca y se ve el trabajo de todos los brigadistas, quienes se olvidan de los sueldos y de todo, y van a trabajar como lo han hecho este fin de semana, desde las 11 de la noche del viernes hasta las 7 u 8 de la mañana; y eso tal vez nadie lo nota, pero es digno de destacar».