“El Aurinegro” ya está listo para jugar Cuartos de Final

Tras la clasificación lograda en la definición por penales el pasado domingo, el Deportivo Madryn ya está instancia de Cuartos de Final del Ascenso 2 del Torneo Federal A a jugar ante Chaco For Ever.

El partido, se disputará el viernes, desde las 19 horas.

Madryn con mente puesta en Chaco For Ever

El plantel del Deportivo Madryn, arribó este martes a Corrientes, donde se alojará y esperará la disputa de su encuentro por Cuartos de Final del Ascenso 2 del Torneo Federal A frente a Chaco For Ever.

El domingo, desde el punto del penal ganando la serie por 5 -4, “El Aurinegro” eliminó a Juventud Unida de San Luis y se clasificó a la Segunda Etapa Eliminatoria de este certamen, donde el próximo viernes desde las 19 horas, se medirá ante su par chaqueño.

Vale destacar que “El Depo” alojándose en Corrientes, se entrenará en las instalaciones de Boca Unidos.

El entrenador del “Depo”, Ricardo Pancaldo, convocó a tres jugadores para formar parte de esta delegación, como ser José Michelena, Leonardo López y Nicolás Capellino, quienes emprendieron viaje hacia tierras correntinas vía aérea para sumarse este mismo día a sus compañeros y ser tenidos en cuenta para el choque ante Chaco For Ever.

El juego del viernes, seguirá bajo la modalidad de eliminación directa, por lo que si al cabo de los 90 minutos de juego no hay ganador; la definición de la clasificación a la próxima instancia se dará desde el punto del penal.