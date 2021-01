Desgarrador pedido de Justicia de la madre del chico atropellado por un médico alcoholizado

“No lo podré abrazar más a mi hijo”, fue el grito desgarrador de Liliana Guerra al enterarse de la muerte de su hijo, Ronald Guerra de 24 años que murió al ser atropellado por el médico Nicolás Suganuma en inmediaciones del puerto de Rawson cuando la víctima iba a trabajar en bicicleta. El fatal accidente ocurrió este lunes a la 1:50 de esta madrugada, sobre la avenida Marcelino González, en dirección al ingreso al Puerto de Rawson. El joven era voluntario del Plan Detectar y trabajaba en una pesquera.

Allí por causas que se tratan de establecer, el conductor de un vehículo Renault Sandero conducido por el médico Nicolás Suganuma colisionó contra Ronald Guerra que se movilizaba en bicicleta con dirección de norte a sur, es decir hacia la zona del Puerto Rawson.

Producto del fuerte impacto, el ciclista, el joven de 24 años falleció en el lugar.

La víctima fatal, con domicilio en el barrio 2 de Abril de Rawson, se dirigía a trabajar a una empresa pesquera de ese sector; además estaba estudiando enfermería y era voluntario del Plan Detectar.

Médico alcoholizado

El conductor del rodado arrojó resultado positivo con 1,22 gramos de alcohol en sangre.

Pese a esta situación, la fiscal Florencia Gómez consideró que el médico Nicolás Suganuma no debía sr detenido a pesar que la policía que estaba en el lugar no estaba de acuerdo con la decisión de la fiscal. El conductor no fue detenido, y si se procedió a secuestrar el rodado.

El subcomisario Diego Alvarado de la Comisaría Playa Unión hablo con AzM y sostuvo que la fiscal dispuso el secuestro de prendas de la víctima y del auto del conductor “pero la fiscal Gómez dispuso que el médico se retire a las 5 de la mañana a su casa, tiempo que demoro en hacérsele el test de alcoholemia”.

“No tengo odio, quiero justicia”

Liliana Guerra pidió justicia, “se necesitan controles y lamentablemente hay mucho para mejorar en Rawson, somos muchas madres las que pedimos justicia por nuestros hijos, yo acabo de perder a mi hijo, no tengo odio ni quiero matar a nadie, sólo quiero justicia”.

Relató que su hijo estaba en la pesca porque quería terminar de estudiar enfermería y hoy presentaba los papeles para entrar a la policía, “él amaba a la gente, colaboraba con todos, estuvo en el asilo de anciano, hizo pasantías, estaba en la Universidad de Chubut estudiando enfermero y vino alguien borracho y me quito mi mano derecha, él nos cuidaba, nos protegía, le sacaron todo lo que tenia para vivir, tenía un futuro y se lo sacaron todo”.

Su mamá pidió un abogado y lamento que en Chubutno hay justicia, “tengo un adolescente de 18 años que se va de Rawson porque no tiene posibilidades como tantos jóvenes, delen actividades, no los dejen alcoholizarse, muchos chicos están en playa sin hacer nada, porque todo es plata en esta ciudad. Mi hijo era querido por todos, por la policía, por los abuelos, y sus amigos. Yo haré justicia y golpearé todas las puertas porque me sacaron un hijo y saldré a gritar justicia porque lo que quiero es que ese medico pague por lo que hizo”.

La fiscal Gómez lo dejó en libertad

La fiscal general Florencia Gómez que dejó en libertad al médico Nicolás Suganuma teniendo 1,22 de alcohol en sangre y que atropelló y mató al joven Ronald Guerra cuando en su bicicleta se iba a trabajar a una pesquera decidió no detenerlo. El accidente se produjo en el puerto de Rawson a la 1.40 de la madrugada.

El Ministerio Público Fiscal del Chubut, oficina Rawson comunicó entre otras cosas que «… el automovilista y el ciclista se conducían en el mismo sentido. A esa hora la luz natural del lugar resultaba nula, el ciclista circulaba por la avenida y no por la bici senda que existe en el lugar, sin ropa refractaria, con auriculares de su celular colocados y sin luces ni “ojos de gato” en la bicicleta. Por su parte Suganuma se dirigía hacia Trelew conduciendo con 1,2 mg de alcohol en sangre.

El delito de homicidio culposo prevé en el Código Penal de la Argentina pena que van de los 3 a los 6 años de prisión. Se suma a ello la inhabilitación especial para conducir vehículos de cualquier porte.

Massoni: “No me banco lo que hizo la fiscal”

En tanto, el ministro de Seguridad, Federico Massoni dijo a AzM sentirse indignado “pero no nos podemos permitir estas muertes injustificadas, era una persona muy joven y fue atropellado por un profesional, un médico que conoce muy bien los riesgos que puede ocasionar estando alcoholizado, Nicolás Suganuma incumplió todas las normas porque estaba manejando en un horario que no está permitido, además con 1,22 de alcohol en sangre”.

Indicó que el Procurador General, Jorge Miquelarena también estaba muy enojado, “la fiscal Florencia Gómez instruyó a la policía para que el médico cumpla con los trámites de rigor y que se fuera a su casa. La ley de tránsito le permite al policía detenerlo por 12 horas y cómo ésta fiscal no va a generar la detención para al menos tener los datos y pedir una preventivo o si hubo o no un homicidio”.

Agregó que no se “banca” lo que hizo la fiscal, “el Procurador Genera le ha dado directiva a sus fiscales para estos casos pero más allá de enojarme con el policía que debió detenerlo, la fiscal Florencia Gómez le dijo que no había que detenerlo, en fin hay buenos y malos fiscales pero que una persona con 1,22 de alcoholemia en sangre no lo pude dejar ir a su casa”.