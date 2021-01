Covid-19: Epuyén apela a la responsabilidad individual para evitar los contagios

El director del Hospital de Epuyén, Jorge Rubilar, se manifestó al respecto de la situación epidemiológica que está atravesando la ciudad actualmente. En primer lugar, aclaró que hay cinco casos positivos, “pero que ya están en la última etapa del aislamiento. Hoy tuvimos el resultado positivo de uno más, de un hisopado que se hizo el miércoles pasado”.

Además, el enfermero a cargo del nosocomio indicó, en una entrevista con AzM Radio, que “en líneas generales” no son muchos los casos activos actualmente.

Al ser consultado sobre el comportamiento de la sociedad, Rubilar consideró que la gente sí se está cuidando y cumpliendo con las medidas correspondientes. “Nosotros siempre apelamos a la responsabilidad de la gente y que se cuiden. Hoy por hoy tenemos que cuidarnos más que nunca por la circulación del turismo”, agregó.

En este mismo sentido dijo: “Yo veo que acá en Epuyén por lo menos la comunidad es consciente y usa el barbijo y las medidas que tiene que tomar, como el distanciamiento”.

Por último y al respecto del turismo en la comarca andina, remarcó que “se ve algo de movimiento y fue notorio el cambio desde que se liberó la circulación. Mientras la gente haga bien las cosas y sigamos con el distanciamiento, el uso de barbijo y del alcohol en gel, creo que no vamos a tener mayores problemas”.

“Uno no sabe si la persona que nos visita puede llegar a traer el virus o no, eso no lo sabemos. Pero sí corremos un gran riesgo porque viene gente de zonas muy afectadas como Comodoro, Trelew y gente misma que viene de Buenos Aires. Lo mejor hoy por hoy es cuidarse”, concluyó el director del Hospital de Epuyén.