Controlan protocolos sanitarios en arribos y salidas de la Terminal de Ómnibus

El subsecretario de Modernización y Transparencia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Pablo Francavilla, confirmó que se aplican los protocolos de salud en la Terminal de Ómnibus y además garantizó que las persona que arriban nuestra ciudad durante la madrugada, podrán movilizarse con el pasaje como comprobante de circulación.

En ese sentido, el funcionario municipal indicó que “a partir de las fiestas de fin de año, desde la Terminal se ha incrementado la cantidad de colectivos que ingresan y salen de la plataforma. En ese marco se pusieron en marcha todos los protocolos que garanticen la sanidad, tanto para los arribos como para las salidas”.

Del mismo modo, añadió que “se les toma la temperatura y está el módulo preventivo en el caso que algún pasajero ingrese con síntomas. Por suerte no ha sucedido, pero en ese caso se lo puede aislar para que no tenga contacto con otras personas dentro de la Terminal. Hoy tenemos un flujo de 20 colectivos que ingresan y 20 que salen”.

En torno a la restricción horaria para la circulación, teniendo en cuenta que algunas llegadas se producen fuera de lo establecido, Francavilla señaló que “los colectivos que ingresan posterior a las 00:00 horas, son los que vienen del norte. Los pasajeros con su boleto, no van a tener ningún problema para trasladarse desde la Terminal, hasta su destino dentro de la ciudad”.

Por otra parte, el subsecretario de Modernización detalló cómo se procede con las llegadas y partidas, para evitar la aglomeración de personas y sostuvo que “nunca se juntan dos colectivos en el mismo horario y, en caso de que por algún motivo esto suceda, una de las unidades espera afuera, hasta que desciendan todos los pasajeros del que haya ingresado primero. Para las salidas, también se aplican horarios espaciados, manteniendo la distancia para las personas que deben despachar equipaje y subir al micro”.