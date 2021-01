Comenzó el ciclo Pancaldo en Deportivo Madryn

El Deportivo Madryn inició este lunes en la tarde con el ciclo de su nuevo entrenador, Ricardo Pancaldo, que asumió tras la renuncia de Jorge Izquierdo la semana pasada.

De esta forma, el entrenador santafesino estará a cargo del plantel profesional del “Aurinegro” para jugar lo que resta del Torneo Federa A, tanto en la instancia clasificatoria que culmina el fin de semana ante Deportivo Maipú como así también en lo que será la disputa de la Reválida por el Ascenso 2.

El objetivo es ascender

Con una presentación ante sus ahora nuevos dirigidos y con charla con los dirigentes de la institución, Ricardo Pancaldo y su CT asumieron este lunes en la tarde, a cargo del plantel profesional del Club Social y Deportivo Madryn que disputa el Torneo Federal A.

El Estadio “Abel Sastre” fue escenario de la primera práctica dirigida por Pancaldo, que buscará en lo que resta del certamen, conseguir junto a sus futbolistas el principal objetivo que tiene “El Depo” que es ascender a la Primera Nacional.

En diálogo con El Diario Web, Ricardo Pancaldo comenzó diciendo que “estoy muy contento de volver a la ciudad de Puerto Madryn, donde tengo muchísimos amigos, donde siempre me han tratado muy bien, han sido muy cálidos. Hoy dirigiendo al Deportivo Madryn, un club que siempre nos ha buscado, esta vez se dio la posibilidad. Estamos contentos, agradecidos y con muchas expectativas”.

En cuanto a cómo se dio su contacto y como la dirigencia del “Aurinegro” lo convenció para llegar al club, aseguró que “mucho no había que hacer para convencerme porque es un club que está en pleno crecimiento. Con una infraestructura muy importante, con historia en la ciudad, que siempre es protagonista en los Torneos y cuando te llaman de un club protagonista siempre seduce, a todos los entrenadores”.

“Es un buen plantel de futbol y jugadores, a hora a trabajar. Esto es muy vertiginoso, no hay mucho tiempo, así que esperemos ver como salen las cosas”, sumó Pancaldo.

Consultado por la idea futbolística que buscará desarrollar en su plantel, Ricardo aseveró que “vamos a tratar de hacer lo simple, lo que puedan hacer los muchachos sin tanta complejidad porque no hay mucho tiempo por lo menos en este Torneo., vamos a apelar a eso, a la simpleza, a encontrar rápidamente el equipo y que los jugadores se sientan cómodos”.

En su presentación, en la que también estuvo acompañado por el Presidente del Club Gustavo Sastre junto con dirigentes vinculados al futbol como ser Juan José Baenas y colaboradores, Pancaldo indicó que a sus jugadores “les pedí compromiso, mucho compromiso, ganas de triunfar. Y que el futuro del club depende en parte de nosotros y eso es una responsabilidad muy grande”.

Rápidamente, tras la presentación, comenzaron los trabajos, realizándose ejercicios tácticos y luego futbolísticos, para ir conociendo a sus futbolistas y pensando ya en lo que vendrá, la presentación del próximo fin de semana ante Deportivo Maipú en Mendoza. Acerca de la semana de trabajos, en la que estará acotada ante el viaje a realizar, el DT comentó que “vamos entrenar a la mañana trabajando el PF y yo, con temas futbolísticos de cara al partido del domingo que tenemos que sumar. Ojalá que sea de a tres. Y el jueves nos vamos para Mendoza”.

Pancaldo, destacó que se Cuerpo Técnico está integrado por “el PF Gerardo Sellares, como siempre, y el como Ayudante Martin Ligori, un amigo de la vida, con mucha experiencia en el futbol argentino y también en el exterior”.

Pancaldo, que se mostró muy contento de regresar a la ciudad portuaria, confesó que “me dicen que Puerto Madryn es mi tercera casa, la primera en Santa Fé, la segunda en el Alto Valle de Río Negro y la tercera acá”.