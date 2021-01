Combaten dos incendios forestales en Chubut y uno en el límite con Río Negro

El Parque Nacional ‘Los Alerces’ es escenario desde la tarde de este martes de un nuevo incendio forestal en la cordillera de Chubut, que se suma al siniestro que sigue activo en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin. En tanto, ya son casi 10 mil las hectáreas arrasadas en El Bolsón, en cuyo caso el fuego se habría originado por un grupo de personas que hizo un asado. Cientos de brigadistas combaten los tres frentes activos en la zona cordillerana a la espera que mejoren las condiciones meteorológicas.

Cuesta del Ternero

El incendio en la zona de Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, que se desató el domingo pasado por la tarde, ya arrasó casi 10 mil hectáreas de bosque. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, sobrevoló el área donde se desarrolla el fuego y contó que la principal hipótesis que manejan los especialistas sobre el origen del siniestro hace referencia a que un grupo de personas hicieron un asado en el lugar, lo que habría producido el desastre ambiental.

Entrevistada por un canal de noticias, Carreras fue consultada sobre las versiones que indican que una familia hizo un asado en una vivienda ubicada en la zona que ahora está incendiada, y que una chispa habría ocasionado el fuego. La funcionaria respondió: “Desde el aire se ve muy claramente el lugar donde se inicia el fuego, que es una vivienda particular. En esa zona se está investigando… Recién nos hemos comunicado con el procurador de la Provincia y la Policía de Río Negro, quienes tienen una hipótesis cercana a la que dicen ustedes”.

“Recién estamos buscando todas las pruebas, pero aparentemente sería una situación culposa y no dolosa, por lo que lamentablemente un descuido habría generado este desastre ambiental”, señaló.

La situación empeoró considerablemente a raíz del viento que hay en la zona. No obstante, Carreras intentó llevar tranquilidad a los vecinos: “La población de El Bolsón está bien y se desarrollan normalmente todas las actividades. Es una localidad turística que tiene arriba del 90 por ciento de ocupación turística, algo que nos sorprendió. Por el momento, el incendio se mantiene alejado de la población”.

Foco en Los Alerces

Desde la Intendencia del Parque Nacional comunicaron que se trata de «un incendio forestal en el faldeo Este del Río Desaguadero, afectando hasta el momento una superficie aproximada de media hectárea, en la zona de la Portada Centro del Área Protegida».

Asimismo, indicaron que «se encuentra trabajando el departamento de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Área Protegida, atacando los flancos del incendio con líneas de agua con un equipo de 34 personas, entre brigadistas, guardaparques y una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel, además de la asistencia de un avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego».

local que «este sector ya había sido afectado por un incendio anterior denominado ‘La Colisión’, ocurrido entre el 24 de febrero y el 6 de marzo de 2008, y se encuentra en un proceso de restauración ambiental».

Entre Esquel y Trevelin

En tanto, la Secretaría de Bosques del Chubut, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), señaló en un parte a última hora de la tarde de este martes que continuaba realizando trabajos en el siniestro ígneo desatado en la tarde del lunes a la vera de la Ruta Nacional N° 259, entre Esquel y Trevelin.

Al respecto, desde la cartera de Bosques de la Provincia informaron que el incendio registrado a la altura del sector conocido como la planicie de Trevelin sigue aún con actividad en el flanco izquierdo. Hasta el momento fueron afectadas unas 380 hectáreas.

El personal apostado en el lugar se encuentra realizando fajas cortafuego en el perímetro con herramientas manuales, maquinaria vial y autobombas, y el apoyo del avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Cabe destacar que colaboran con las brigadas de Trevelin, Esquel y Corcovado bomberos voluntarios de Trevelin y de Corcovado.

Hay 29 personas en la línea y personal de apoyo del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, del Servicio Meteorológico Nacional, de la Municipalidad de Trevelin, de Defensa Civil Provincial, de la Administración de Vialidad Provincial y de la Policía del Chubut.