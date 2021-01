Ciclo 2021: ATECh calificó la bimodalidad como «inaplicable» por falta de conectividad

El secretario general de la regional Oeste de la ATECh, Martín Pena, se refirió al inicio del Ciclo Lectivo 2021 y las distintas problemáticas que impiden que, nuevamente en Chubut, las clases comiencen con cierta normalidad. En diálogo con AzM Radio, advirtió que «las condiciones de las escuelas no son las mejores, algunas están cerradas hace más de 6 meses, todavía no las han abierto y no saben con qué se van a encontrar», además de calificar como «apresurado el hecho de que (el ministro Gustavo) Aguilera diga que están en condiciones».

Aguardan relevamiento

En el mismo sentido, Pena planteó que «en algunas escuelas sí se han hecho trabajos y en otras no se ha concretado nada de lo que se tenía que hacer» y remarcó que «entendemos que ponerlas en condiciones no se hace de un día para el otro y que es un proceso de trabajo, pero lo que necesitamos es que antes de marzo se empiece a hacer el relevamiento y a trabajar; nosotros tenemos uno que hicimos antes de fin de año, el cual dice que todavía las escuelas no estarían en condiciones para arrancar las clases».

«Es inaplicable»

Por otra parte, el referente de ATECh habló sobre la vacunación a personal de Educación: «Para nosotros la vacuna es importantísima. Entendemos que no es obligatoria, hay compañeros que no se la colocarán y es entendible. Pero es una de las partes fundamentales que todos estén cuidados para las clases presenciales. La semana pasada hubo una reunión con los ministerios de Salud y Educación sobre el protocolo, se estuvo estudiando y algunas cuestiones vemos que son inaplicables en la provincia. Restan algunas modificaciones ya que, como está, es inaplicable; por ejemplo, en materia de conectividad, son muy pocos los lugares donde hay Internet en nuestra provincia. Uno sale de Esquel y a los 10 kilómetros no hay más señal de Internet hasta Tecka, ni 4G».

«Van 3 años sin clases»

«La bimodalidad», reconoció Pena, «sería inaplicable si pensamos en esto último», sumando a ello que «así hay varios detalles más del protocolo, por eso decimos que las condiciones necesarias para el inicio las tiene que dar el Gobierno, y hasta ahora no lo han hecho; lo mejor sería empezar las clases que es lo que los docentes esperamos».

Asimismo, recordó que «ya van 3 años sin clases, al menos regulares, y eso le está haciendo mal a toda la comunidad» y apuntó que «seguimos insistiendo en que es responsabilidad de este Gobierno que no toma las necesidades que le planteamos nosotros y que no tiene la voluntad de que esto mejore».