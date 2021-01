Brown se alista para un partido clave ante San Martín de San Juan

El próximo domingo, por la 7° y última fecha de la instancia clasificatoria del Torneo de Transición de la Primera Nacional, Guillermo Brown recibirá a San Martín de San Juan.

17:10 horas es el horario del encuentro a jugarse en el Estadio “Raúl Conti”, partido que para los visitantes será clave porque buscan la clasificación y para “La Banda”, que si bien no tiene chances de disputar la siguiente instancia, si querrá demostrar en el campo de juego sus mejores cartas. Luego de la situación de aislamiento de jugadores por COVID, fueron dados de alta tres de ellos ante PCR negativos, aunque su DT Marcelo Broggi sostendría la base inicial conformada por juveniles que igualó ante Chicago el pasado fin de semana.

“Banda” en preparación para el cierre del Torneo

El próximo domingo, Guillermo Brown se despedirá como local de la instancia clasificatoria por el Ascenso 2 del Torneo de Transición de la Primera Nacional, recibiendo por la 7° y ultima programación, a San Martin de San Juan.

“La Banda”, ya no cuenta con chances de clasificación a la venidera fase, pero querrá sumar puntos y culminar su participación con la victoria en el Estadio “Raúl Conti” ante un rival que necesita ganar para sellar su lugar en la siguiente instancia.

El partido, se jugará el próximo domingo, desde las 17:10 horas, contando con el arbitraje de Yamil Possi y con Manuel Sánchez y Matías Bianchi como asistentes. Sebastián Ranciglio será el cuarto árbitro.

Este jueves, el entrenador Marcelo Broggi comenzará a definir el once inicial para este cotejo ante “El Santo” sanjuanino; que tendría a disposición a cuatro jugadores tras realizárseles testeos PCR y arrojar resultados negativos. Se trata de Cristian García, Nicolás Herranz, Bruno Paladini y Oscar Belinetz.

A la vez, se espera sostener gran parte del inicial conformado por mayoría de jugadores juveniles que igualaron el domingo anterior ante Nueva Chicago; luego de que se demostraron muy buenos rendimientos y a la altura de la categoría.

Desde los 6 años en “La Banda”, el domingo debutó en la Primera Nacional

Para Guillermo Brown, el juego ante Nueva Chicago fue importante porque varios jugadores juveniles que llevan años integrando las categorías Inferiores y llegando a jugar en la Primera de la Liga del Valle, contaron con la chance de tener sus primeros minutos en la Primera Nacional.

Uno de esos casos, es el del joven Elian Coronas, quien desde sus 6 años (hoy tiene 20) forma parte del fútbol browniano y el pasado domingo, fue el lateral derecho titular del equipo: “las sensaciones son muy lindas, encontradas. Uno siempre sueña con ser futbolista, jugar en Primera en el club del que soy hincha. Desde los 6 años estoy saca y cada vez que entrenaba tenía esa ilusión. Estoy muy contento”, comentó a El Diario Web.

“Chicago es un equipo muy grande de la categoría, nos veníamos preparando de la mejor manera. Los profes durante la semana nos dieron todas las herramientas para hacer el mejor papel, creo que estuvimos concentrados, fue un punto muy importante. Fuimos siete juveniles que debutamos. Tuvimos un buen desempeño”, analizó Elian.

Consultado por la previa del partido, si hubo nervios y ansiedad, Coronas aseguró que “pude dormir, pero si lo hubiese pensado así no me salía. 0 nervios, por ahí ayudó que no haya público. Los chicos que se quedaron acá nos dieron mucho apoyo. Los futbolistas más grandes nos dieron mucha tranquilidad. Eso nos dio mucha confianza. Lo trabajamos mucho durante la semana. Habla muy bien de la relación del grupo”.

Sobre sus inicios en ´La Banda´, comentó que “en Brown estoy desde los 6 años. Este año se cumplen 15 años que estoy en el club. Es una emoción muy grande, para mi familia también que es hincha del club, fue muy lindo todo la verdad”.

Recordó, a vez a sus primeros entrenadores, contó que “el primero de los profes que tuve fue Martin. Después que me han marcado mucho, a los 8 años, recuerdo a Fabricio Montini, que me ha mimado mucho. También Hugo Pazos que me ha ayudado mucho. A mí me costaba mucho solventar los gastos, me acuerdo que no iba a jugar un partido porque se me habían roto los botines, me pidió el número de calzado y resulta que pasó a buscar y me tenía unos botines nuevos. Son cosas que no me olvido más. Estoy agradecido a ellos, a Marcelo Bucetta, a tantos profes que me han ayudado tanto. La verdad que el club siempre con muy buena gente”.

Sumando que “todos me mandaron mensajes. También muchos amigos me mandaron saludos, mis compañeros de Infantiles e Inferiores. Me decían que había cumplido un poco el sueño que tenían ellos. Fue muy emotivo todo. No caigo todavía”.

Este último domingo, jugó como lateral derecho, pero Elian aseguró que sus inicios fueron más adelante en el campo de juego: “fue muy cambiante. Cuando arranque siempre fui delantero. Después Equi González me ponía de interno y después Hugo Barrientos me puso por la derecha, después Marcelo Broggi me descubrió en ese puesto, varias veces me puso de lateral derecho y me sentí muy cómodo. No se me hace difícil ni raro. Bienvenido sea si jugar de lateral derecho tiene que ser la posición”.

En cuanto a sus referentes en su ahora nuevo puesto, Coronas indicó que “de la categoría son varios, miraba mucho a Mauro Bazán, Morgantini de Platense, de Primera veo a Montiel, Fabricio Bustos, hay varios que le meten mucha intensidad. Por ahí me faltan muchas cosas, pero le meto mucho a eso, me identifico con eso y ojala alguna vez llegue lejos como ellos”.

Mientras que, teniendo en cuenta de su formación desde pequeño en Brown y al saber de varios jugadores de la cantera que jugaron en Primera Nacional y que hicieron carrera importante como Javier Rodas, Mauro Fernández, Cristian Lema, entre otros, aseguró que “Javier y Mauro son referentes del club. Javi me tuvo en primera local, me tira la mejor. A Mauro lo sigo desde siempre, de chiquito lo veía y me volvía loco desde la tribuna. Y ahora pensar que pueda tenerlo de compañero es algo muy lindo. Cristian Lema también”.

“Todos salieron del club y ojala alguna vez tenga una carrera tan importante como la de ellos. Este es el primer pasito” , confesó con optimismo.

Por último, Elian no dejó de valorar y destacar, como así también agradecer el acompañamiento de su familia: “para ellos, son palabras de agradecimiento. No sé cómo les pagare tanto a mis papás y mis hermanos, pese a la situación económica y familiar que pasáramos, nunca se les pasó por la cabeza que yo dejara el futbol. Cuesta mucho llegar, muchas veces me he querido rendir y la familia siempre está. Les debo mucho a ellos, es gracias a ellos”.

“Que este sea el inicio de grandes cosas en lo personal y en el club. Que sean muchos años más en ´la Banda´”, cerró el jovencito Elian Coronas.