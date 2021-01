Bomberos de Rawson denuncian que la Cooperativa les retiene fondos

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rawson notificó al Municipio y al Concejo Deliberante que la Cooperativa de Servicios Públicos hace dos meses no transfiere la Tasa recaudada por los vecinos que la abonan en la boleta de la luz, “otra vez incumplen” se quejó la Comisión Directiva al explicar que el último deposito fue el 12 de noviembre cuando debería ser de manera semanal, según la Ordenanza Municipal.

En declaraciones a Diario Web, el jefe del cuartel de Bomberos, Javier Bassi, destacó que en plena temporada de incendios y después de haber trabajado siete horas para combatir el fuego en el Girsu, la Cooperativa de Rawson hace dos meses no transfiere los fondos que ya pagaron los vecinos en la boleta de luz.

Asfixia Financiera

La comisión directiva sostiene que los Bomberos Voluntarios de Rawson están con una gran asfixia financiera por falta de transferencias “sin que el Municipio realice gestiones concretas, a pesar de haber sido alertados de esta situación desde noviembre a la fecha. Deben hacer un depósito semanal de la Tasa mensual de Bomberos que los usuarios de la Cooperativa pagan en cada boleta, pero nadie cumple con nada”.

No hicieron la auditoria

Por otro lado, la entidad bomberil registró retenciones y transacciones de Tasa sin respaldo administrativo; como así también, fondos recaudados y no transferidos por la anterior gestión municipal, “además, no se discute una actualización de la Tasa como está previsto por ley; se encuentran diferencias entre lo depositado por la Cooperativa en las cuentas municipales y lo recibido por Bomberos; y no hubo una definición concreta sobre el pedido de auditoría a las tres entidades presentada en el mes de mayo”.

Indican que durante los primeros 6 meses del 2020, la Tasa percibida por los Bomberos Voluntarios no tiene constancia con lo que dice recaudar la Cooperativa, “aquí radica el pedido de auditoría por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios para identificar dónde está esa diferencia”.

Lamentan que el intendente Damian Biss se haya comprometido a crear una comisión reguladora para evaluar una auditoria y no se haya cumplido tras varias reuniones entre la comisión directiva de Bomberos, representantes del Municipio, la Cooperativa y el Concejo Deliberante.

Medidas de fuerza

Destacaron que los bomberos no abandonaron el servicio pese a que llevan más de 60 días sin recibir ingresos, “todos los empleados con los que cuenta la Asociación recibieron sus haberes correspondientes a los meses de diciembre y aguinaldo en tiempo y forma gracias a las prevenciones que tomó la comisión antes de fin de año”.

Indicaron que la situación en la que se encuentra la institución resulta insostenible, “y de no recibir una respuesta en lo inmediato, se están evaluando diversas medidas de fuerza para llevar adelante en los próximos días”.

Retención indebida

En la nota enviada al intendente, la Comisión plantea que la Cooperativa de Servicios Públicos Consumo y Vivienda Rawson desde el 12/11/2020 ha retenido en forma indebida los fondos pagados por cada usuario con destino a los bomberos sin transferir al municipio. Por este motivo, la comisión directiva ha solicitado al intendente Biss y concejales (en calidad de titulares de la Tasa), se pongan al frente del reclamo ante Cooperativa para regularizar los fondos retenidos y que cumpla la Ordenanza Municipal N° 6176.