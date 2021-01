Billie Eilish acumula por segunda vez más de mil millones de vistas con un videoclip

Por segunda vez en su corta pero fulgurante carrera, Billie Eilish acumuló más de mil millones de vistas con un videoclip, en este caso de «Lovely», registrado en 2018 junto al cantante estadounidense Khalid.

Estrenado en abril de ese año y utilizada como banda sonora de la segunda temporada de la serie «13 Reasons Why», «Lovely» se sumó así a «Bad Guy», principal éxito de la joven artista, cuyo video también había alcanzado hace dos meses esa cantidad de reproducciones en YouTube, destaca la revista Billboard.

La idea del clip «Lovely» surgió de la propia Eilish, quien propuso que ambos artistas bailen dentro de una caja de vidrio, vestidos de negro y rodeados de cadenas, para simbolizar la dependencia entre personas.

Con 19 años recién cumplidos, la artista es una de las grandes apariciones de los últimos años, a partir no solo de sus interpretaciones, sino también del gran trabajo creativo que desarrolla junto a su hermano, el productor Finneas O`Connell.

En 2020, Eilish recibió el reconocimiento unánime de la industria al alzarse con varios premios Grammy por «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», su único larga duración hasta el momento.