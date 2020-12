Yauhar: “El Estado debe tener reglas claras para la pesca”

El Secretario Coordinador de la Municipalidad de Trelew, Norberto Yauhar, no coincidió con el proyecto de nueva ley de pesca que el gobierno provincial envió a la Legislatura.

El ex subsecretario de Pesca de Nación sostuvo que se debe discutir la pesca de manera integral y no como la planteó el gobierno al sostener que “no se deben solucionar sólo un tema de permisos, sino que tiene que plantear una política pesquera provincial”.

Agregó que se deben sentar más actores para armar un buen proyecto “porque si lo quieren discutir de manera rápida no creo que tenga consenso porque venimos hablando con las Cámaras de Armadores o de las plantas y no están de acuerdo con este modelo”.

Yauhar sostuvo que quizá sea la base de una gran discusión, “puede ser el inicio de algo muy interesante porque el empresariado quiere tener las reglas en claro porque si esta empresa pesquera invirtió 4 millones de dólares para que después no tenga materia prima, es lógico que busquen tener su propia marca y elevar la calidad del producto que seguramente terminará en empanado”.

Considera que la empresa Anchoa Patagónica S.A. hará una variedad de productos y especies que están desperdiciadas, “pueden procesar cangrejos, rayas u otras variables”.

Espera que hayan más empresas que quieran invertir “pero si el Estado no tiene en claro las reglas es difícil que el empresariado invierta cuando a corto plazo se pueden quedar sin materia prima”.

Yauhar dijo que Argentina incrementó la exportación de frutas y verduras y que en ese contexto Chubut tiene un valle rico con mucha agua, “hay 11 mil hectáreas sin explotar, por lo cual se debe armar un esquema productivo para ser un polo proveedor a la Patagonia Sur”.