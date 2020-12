WhatsApp dejará de funcionar en muchos smartphones en 2021

La plataforma líder de mensajería instantánea dejará de estar operativa en muchos smartphones que no podrán actualizar su sistema operativo a la mínima versión que exige para su correcto funcionamiento.

Afectará a algunos iPhone que no soporten más allá de iOS 9, concretamente el iPhone 4 y anteriores. Los terminales Android cuentan con una variedad mayor de smartphones, que sería muy difícil de enumerar, pero en término generales, afectará a aquellos que no puedan actualizarse a Android 4.0.3 o posterior. Aquellos dispositivos que no puedan alcanzar las versiones mínimas del sistema operativo, no podrán seguir utilizando WhatsApp en algún momento del 2021. La única solución que nos quedaría es cambiar de smartphone a uno más reciente.

Si finalmente te has decidido a cambiar de smartphone para poder seguir disfrutando de WhatsApp, puedes optar por estos terminales que ofrecen un buen rendimiento con un precio bastante interesante.