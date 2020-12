Seis provincias iniciaron la reapertura al turismo externo

Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Salta y Tucumán son las primeras provincias argentinas en habilitar el turismo interprovincial. El viernes será el turno de Entre Ríos, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, mientras que la Ciudad de Buenos Aires lo hará el sábado y será el único distrito que también abrirá al turismo internacional.

En tanto, siete provincias más tienen programado hacerlo a lo largo del mes, en lo que para todas será el lanzamiento de la temporada de verano.

Jujuy, Salta y Tucumán lo harán en el marco de un convenio de turismo recíproco de las seis provincias del Noroeste Argentino (NOA), mientras la apertura bonaerense será especialmente para destinos de la costa, y tendrá como principal mercado emisor externo a la Ciudad de Buenos Aires.

En Neuquén, el primer día de diciembre marca el inicio de la temporada, ya que la apertura turística comenzó en realidad en noviembre, tanto en forma terrestre como vía aérea con el aeropuerto de Ezeiza.

El viernes próximo, en la previa del fin de semana largo venidero -por la Inmaculada Concepción de la Virgen, el 8 de diciembre- abrirán Entre Ríos, Tierra del Fuego y -también en el marco del convenio de provincias del NOA- Santiago del Estero.

Con la Ciudad de Buenos Aires culminarán las aperturas e inicios de temporada de esta semana, el sábado 5, y será el único distrito que también abrirá en diciembre al turismo internacional, tanto vía aérea como marítima/fluvial.

En el feriado inamovible del 8 de diciembre abrirá al turismo interprovincial Río Negro, cuya gobernadora, Arabela Carreras, pidió a la Nación que incluya este destino en la reapertura del turismo receptivo para países limítrofes, con la reapertura de vuelos y pasos fronterizos internacionales.

El 14 siguiente, Catamarca y La Rioja completarán la apertura enmarcada por el convenio de las provincias del noroeste, que permitirá las visitas recíprocas con requisitos mínimos acordados por sus autoridades la semana pasada, mientras para los turistas ajenos a la región cada distrito mantendrá sus propios protocolos.

Un día después lo harán San Luis, San Juan y Misiones, mientras Corrientes, que abrió al turismo nacional el 6 de este mes, lanzará su temporada estival el 20 venidero.

Santa Cruz es la última provincia que tiene programado abrir al turismo externo este mes, el 28 próximo, y de las restantes, Santa Fe y Córdoba lo harán con el comienzo del nuevo año, el 1 de enero.

Protocolos

Cada provincia impondrá las medidas sanitarias que rigen a nivel nacional más sus propios protocolos, que, si bien son variables, coinciden en general en cuanto a la exigencia al turista de contar con un seguro de salud que incluya Covid-19, testeos previos con resultado negativo y la aplicación Cuidar Verano en su teléfono.

En ese marco, el Ministerio de Turismo y Deportes lanzó la página oficial Web Verano, con información completa para la temporada en todo el país, que precisa cuáles son los requisitos particulares de cada distrito.

La página también ofrece un mapa en el cual detalla las fechas de apertura de cada destina e irá sumando los que informen cuándo concretarán sus aperturas y lanzamiento de temporada.

En Chubut

Por su parte, la provincia de Chubut no tiene un programa oficial de apertura al turismo nacional. A mediados de noviembre, el gobernador Mariano Arcioni encabezó el lanzamiento de la apertura turística comarcal, cuando expresó que ese acto era “el primer paso para llegar a abrir las puertas a nivel nacional para el 15 de diciembre”.

Lo que sí se confirmó es que, a partir de este fin de semana, comenzará la segunda etapa de turismo intercomarcal, aunque el ministro de Salud Fabián Puratich confirmó que no se permitirán los viajes de la zona costera a la cordillera. “Dividimos la provincia en dos partes, una con las ciudades que tienen circulación comunitaria y la otra en la que no, que es la cordillera, en toda la zona costera la circulación va a estar permitida”, dijo, por lo que se podrá circular, por ejemplo, entre Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Mientras que confirmó que todavía no va a estar permitido ingresar a la comarca andina: “Ellos tienen una situación epidemiológica privilegiada y se ha decidido preservarla durante 14 días más a esa situación, porque si permitimos ingresar a personas que van desde nuestras ciudades – que según el Plan Detectar hay positividad de casos del 70% – sería estar introduciéndole la enfermedad”, manifestó.

Respecto a la segunda quincena de diciembre, Puratich explicó que se trata de decisiones a nivel nacional: “Entiendo la ansiedad de los prestadores, pero tenemos una postura que es seguir cuidando la salud de la comunidad, quiero que vean que tuvimos 394 muertos en la provincia y para mí es un peso muy pesado que llevo sobre mis espaldas”, dijo.