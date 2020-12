Puratich afirmó que Chubut contaría con la estructura para repartir la vacuna rusa

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió a la situación epidemiológica que se está viviendo en todo el territorio provincial, poniendo en valor que “la pandemia pasó por varias etapas. La primera tuvo un fuerte control del Estado; la segunda contó con un control intermedio, con un fuerte mensaje de los cuidados individuales; y hoy nos toca vivir la etapa de la responsabilidad individual”.

“Sabemos todos como nos tenemos que cuidar para cuidar al de al lado. En esa etapa estamos hoy y tenemos que apoyarnos en esa responsabilidad para poder seguir avanzando y convivir con este virus de la mejor forma posible”, agregó.

Además, el titular de la cartera sanitaria enfatizó que ya “quedó habilitado el turismo intercomarcal. El único recaudo que hay que tener es que algunos lugares tienen una determinada cantidad de personas para poder cumplir con el distanciamiento y evitar las aglomeraciones”.

Reuniones familiares

En cuanto a la autorización de las reuniones familiares, Puratich remarcó que “fue una decisión que no son fáciles de tomar. Nos piden empatía, pero a veces la empatía del otro lado hacia el Ministerio no es tan clara. Fue una decisión difícil porque teníamos que pensar que es donde nosotros sabemos que se producen los contagios. Apelamos y volvemos a apelar a la responsabilidad individual”.

Sobre las posibilidades de que surja un rebrote en Chubut, el ministro aclaró que “hay que cuidarse, que es la única recomendación. Nosotros vimos lo que se vivió en Europa, donde el verano fue sin ningún tipo de cuidados y sin ningún tipo de precaución. Se dejó de tener los cuidados básicos que hay que tener y eso repercute en un aumento de los casos”.

Vacunación en Chubut

Al respecto de la campaña de vacunación, el titular de la cartera sanitaria aclaró que aún no hay una fecha específica de cuándo comenzará a ocurrir esto. Asimismo, aclaró que el laboratorio Pfizer hizo la presentación ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Además, agregó que la vacuna rusa, la Sputnik V, con la cual “tuvimos una grata noticia, porque todos los datos indicaban que la conservación era en -18 grados, lo cual para nosotros era complejo porque estábamos haciendo una revisión de las cadenas de frío que teníamos disponibles en la provincia. Ahora, la novedad es que se puede conservar entre -2 y -8 grados, que son las cadenas de frío habituales que usamos en la provincia. Eso nos da una cierta tranquilidad”.

“El sistema de logística es el mismo que se utiliza en otras campañas, sobre todo en la antigripal. Esa es una campaña que se ha ido desarrollando durante ya muchos años, desde la pandemia de 2009 de H1N1. En esta, la diferencia va a estar en que son dos dosis de la vacuna, entonces la estrategia para llevar adelante la campaña tiene que ser muy perfecta, para no cometer errores y no perder dosis”, concluyó.