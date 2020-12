Provincia admitió “problemas” en el ingreso de turistas a Chubut

El ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, se manifestó al respecto de la reactivación de la actividad en el territorio provincial, remarcando la necesidad de continuar con los protocolos correspondientes y con la “esperanza” de que se concrete la reactivación en uno de los rubros más golpeados por la pandemia de Covid-19.

En cuanto a la apertura de ingreso de turistas de otras provincias, el funcionario valoró que esto “alienta la posibilidad de generar reservas. El turismo no trabaja sobre normas de incertidumbre, tiene que tener una proyección, tiene que tener un tiempo de decisión. Uno cuando programa un viaje fuera de la provincia tiene una programación, no lo decide de un día para el otro”.

“Esto permite que para enero puedan tener una programación. Ya hay un nivel de reservas importante tanto en la cordillera como en Puerto Madryn y en toda la zona de la costa. Esto nos alienta de que va a funcionar correctamente la aplicación de los protocolos”, lanzó García.

El ministro de Turismo de la Provincia también se manifestó al respecto de los turistas que denunciaron durante las últimas horas que no pudieron ingresar a Chubut. Al respecto, dijo: “Hubo problemas en Arroyo Verde que ya están solucionados. Fue una situación compleja, pero ya está solucionado y no hay inconvenientes”.

En cuanto al regreso de funcionamiento de líneas aéreas, valoró “la vuelta de FlyBondi y Aerolíneas, pero no en la medida y en la necesidad que tiene el turismo en nuestra provincia. Pero no nos olvidemos que recomponer toda esta maraña aérea, tanto a nivel país como a nivel mundial, está costando. Tenemos en claro que el 2021 va a ser un año de construcción”.

“El turismo ha sufrido un golpe muy duro y no va a ser la recuperación total en 2021. Vamos a seguir trabajando y cosechando para recién en 2022 lograr un grado de estabilidad en la actividad”, enfatizó el titular del Ministerio de Turismo de la Provincia.

Por último, García insistió que para ingresar a Chubut hay que contar con el certificado que se realiza en la plataforma Verano y un seguro de Covid-19 u obra social con cobertura en la provincia.