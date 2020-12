Primer traspié de Gimnasia en esta Temporada

Por una mínima diferencia, 84 – 83, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, cayó este domingo en la mañana ante Libertad de Sunchales, en una nueva instancia de la Temporada 2020/2021 de la Liga Nacional.

Este lunes, tendrá posibilidad de recuperación el conjunto que comanda Martin Villagrán, que se medirá ante Comunicaciones.

Por uno, caída del “Verde”

Para “El Verde”, fue su primera caída en la presente Temporada. En cuanto al goleo, se destacó Augusto Alonso con 16 pts. y Daniel Hure con 15 quienes fueron los máximos anotadores del ganador, mientras que por los comodorenses Sebastián Vega finalizó como goleador del encuentro con 22 unidades para el «Verde».

Este lunes, jugará nuevamente Gimnasia, en esta oportunidad desde las 16:30n horas ante Comunicaciones de Mercedes.

El partido

En un partido cambiante, dinámico y muy atractivo, Libertad de Sunchales desplegó un brillante encuentro y derrotó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 84-83. De esta forma, los Tigres sumaron un valioso triunfo y le quitaron el invicto de temporada al Verde.

Manuel Alonso fue uno de los mejores rendimientos que tuvo la mañana/mediodía del domingo, siendo determinante (más aún desde la segunda mitad) para finalizar el juego con 16 puntos y 24 de valoración. También hay que destacar las tareas de Alejandro Alloatti (10 puntos y 9 rebotes) y Daniel Hure (15 tantos).

En Gimnasia, lo mejor pasó por las manos de Sebastián Vega. El entrerriano firmó una planilla excelente, siendo el jugador mejor valorado del encuentro (33) tras sumar 22 puntos, con 4/6 en triples, y 9 rebotes.

Libertad jugó su mejor partido del torneo, derrotando al Verde patagónico, el mejor equipo de la Conferencia Sur, por un infartante 84 a 83. Los aurinegros mostraron intensidad defensiva en gran parte del juego, un goleo repartido que tuvo a Augusto Alonso como el máximo anotador (16) y un cierre con mucha personalidad para abrochar el tercer triunfo de la temporada.

Los Tigres tuvieron un gran arranque, exhibiendo una concentración defensiva muy sólida que tuvo su premio: los patagónicos redondearon escasas 13 unidades en los 10 minutos iniciales. En contrapartida, los aurinegros superaron la veintena de puntos a pesar de no tener la puntería afinada desde los 6,75 (0-5 en triples). El tridente Alloatti

(6), Augusto Alonso (5) y Mosley (4) fue clave para retirarse al descanso corto con 8 de ventaja (21-13).

El juego fue mucho más equilibrado en el segundo período y Gimnasia logró cerrar la primera etapa igualados en 40, luego de estampar un parcial 10-0 en el tramo final de cuarto. El Verde corrigió sus falencias ofensivas y se reflejó en el tanteador con rutilantes 27 conversiones en un goleo distribuido donde se destacó Juan Fernández Chávez (7). En Libertad, Saglietti produjo 5 de los 19 aurinegros que tuvo un gran aporte de los hombres que vinieron desde el banco.

Otro gran pasaje atravesaron los aurinegros en el tercer capítulo, recuperando la decena de puntos de distancia promediando el cuarto (54-44). Augusto Alonso, desde la base, fue fundamental en la ofensiva con 9 unidades, flanqueados por los experimentados Hure (6) y Alloatti (4), estampando un parcial 27-20 que les permitió cerrar por 7 arriba (67-60). Enfrente, como en casi todo el cotejo, Sebastián Vega se calzó el overol con 9 puntos para mantener a los comodorenses en juego.

Restando poco más de 9′ para el final, Libertad obtendría la ventaja máxima de 12 (72-60), diferencia que se redujo posteriormente pero retornó a una decena (78-68) en la mitad del cuarto gracias a los embates de Saglietti. El Gran Capitán y el «Cabrito» Hure lideraron la victoria aurinegra, no sin antes sufrir un sofocón. Porque luego de esa ventaja, Gimnasia reaccionó de la mano de Vega y dos zapatazos de Rivero para abrochar un parcial 2-12 que le posibilitó la igualdad (80-80) a falta de 2’10». Después pudo ser para cualquiera. Treise acertó un libre para poner arriba al Verde (82-83) restando 60 segundos y a Mosley no le tembló la mano para convertir un doble cuando el tanteador marcaba 16″ para el cierre.

Los últimos segundos fueron infartantes pero los patagónicos fallaron y el festejo fue todo para el plantel dirigido por el entrenador Sebastián Saborido.