Prestadores reclaman la apertura inmediata del turismo en Chubut

La situación que atraviesa la actividad turística provincial parecería agravarse aún más, luego de que se advirtiera, desde la cartera sanitaria de Chubut, que la apertura comarcal podría trasladarse del 4 de diciembre, fecha inicialmente estipulada, al día 15 del mismo mes.

Ello podría generar una fluctuación en el movimiento turístico regional debido a la imposibilidad de garantizar la actividad durante el feriado nacional del 8 de diciembre, por lo que los prestadores turísticos se pronunciaron a través de una dura solicitada en la que dieron cuenta del difícil presente y las pocas expectativas frente a la falta de diálogo con autoridades provinciales; asimismo, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a la carta remitida al Ministerio de Turismo de Chubut, haciendo referencia a la misma situación.

“Solicité intervención al Gobernador”

“Me comuniqué por teléfono con el ministro de Turismo (por Néstor García), después de esta reunión complicada que tuvo”, contó Ongarato en diálogo con la prensa, agregando que “traté de tomar contacto telefónico con el ministro de Salud (por Fabián Puratich) y me dejó un mensaje, por lo que me dí cuenta de que hubo una discusión muy fuerte y que no hay canal de diálogo entre ellos; por eso, después de tener esos datos y de algunos llamados más, hice la nota dirigida al Gobernador, pidiéndole que intervenga él personalmente ante los ministros para llegar a una solución que nos permita tener turismo y que la actividad empiece a funcionar con todos los protocolos”.

Pedido de diálogo

Por otro lado, Ongarato indicó que la expectativa radica en la aplicación de los protocolos para que “a partir de ello se pueda ir habilitando la actividad, con la condición de que si aparece circulación viral habrá que cerrar; pero por lo menos hacemos el intento”, sumando a ello que “hace minutos tuve un llamado con el secretario privado del Gobernador al que le planteé este tema, que no lo conocía; y le pedí al Gobernador que se comunique conmigo”.

Un año inactivo

“Si después de un año donde no hubo temporada baja de otoño, donde no hubo temporada de invierno y tampoco de primavera, el sector no puede sostener más tiempo las puertas cerradas”, advirtió el intendente de Esquel, remarcando que “la gastronomía funciona ‘a media máquina’ y lo relativo a hospedaje está cerrado y con ‘actividad cero’ desde marzo de este año”.

Sin certezas

En la carta remitida al Gobernador, Ongarato solicitó “a la brevedad mayores definiciones respecto de la apertura de la actividad turística en Esquel y la región que fuera anunciada días atrás”, añadiendo que “los distintos prestadores turísticos no tienen la certeza sobre qué medidas y/o restricciones sanitarias se van a aplicar a quienes vengan a veranear a la región, lo que no les permite tomar reservas ni planificar la forma de trabajo”.

Temporada en duda

En la misma línea, el jefe comunal de la localidad cordillerana sostuvo que “se agrega a esta situación de incertidumbre las declaraciones desde las áreas técnicas de Salud respecto de exigencias de aislamiento a los turistas, que no son compatibles con la actividad”, lo cual “haría que no sea factible la temporada veraniega, toda vez que los turistas elegirán otros destinos cercanos donde no deban realizar aislamiento; de ocurrir esto, tendríamos una segunda temporada turística sin actividad y el sector turístico en su conjunto no va a poder hacer frente a sus obligaciones y se producirá la quiebra en su conjunto, con las graves consecuencias económicas y sociales queno podrán ser afrontadas por las municipalidades”.