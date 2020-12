Petroli, sobre el «relajamiento» ante la pandemia: «Hay falta de empatía»

El presidente del bloque de concejales de Chubut al Frente en Puerto Madryn, Dardo Petroli, se refirió a las celebraciones de fin de año y a las fiestas clandestinas que han tenido lugar, a nivel local, durante los últimos días.

En diálogo con El Diario WEB, sostuvo que «realmente llamó la atención la aglomeración de personas en muchos puntos de la ciudad y la poca empatía que tienen hacia los demás, así como también el aumento de casos con los 65 de Puerto Madryn el pasado domingo, sin que estuviera el Plan Detectar» y pidió «a quienes no cumplen la normativa, que entren en razón porque desde el Ejecutivo y el Legislativo podría tomarse alguna medida como las que se están tomando en el resto del mundo por el aumento de casos».

Entre la apertura y la catarsis

Consultado sobre los motivos del incremento en la circulación y si los mismos podrían responder a una falta de empatía o bien una «catarsis» colectiva tras varios meses de confinamiento, Petroli planteó que «hay falta de empatía, porque la apertura se hizo hace un tiempo y la gente tendría que haber hecho la supuesta ‘catarsis’ hace mucho tiempo» y opinó que la situación «tiene que ver con el ‘relajamiento’ individual y conque hay que preocuparse por lo colectivo, lo social y por el otro».

Responsabilidad individual

Asimismo, el edil manifestó que «el hecho de juntarse, como es lógico, y que cada uno quiera hacerlo, debe ser con las restricciones del caso» y remarcó que «si alguno tiene síntomas o algún tipo de dolencia en particular, es importante que se haga el análisis y no que, por no perderse unos días de trabajo o de esparcimiento, no diga nada y continúe circulando; porque eso provoca un aumento de los casos y un perjuicio para todos aquellos que constituyen la fase etaria más preocupante, es decir, los adultos mayores».