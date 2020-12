Pasando la pelota

El ministro de Ambiente Eduardo Arzani, no ocultó su malestar cuando se le cuestionó en conferencia de prensa que hay dudas acerca de la capacidad de control de su cartera, habida cuenta de la deficiente gestión en torno al cobro del FAP. Si bien el Ministro ofreció una explicación técnica para justificar que está incurriendo en incumplimiento de la ley, en evidente estado de malestar no dudó en cargar la responsabilidad final sobre la Secretaría de Pesca. No conforme con eso, se despachó contra la diputada Rossana Artero, quien fuera la que expuso las falencias del Ministerio de Ambiente en cuanto a los controles y el cobro del FAP. Así las cosas, Arzani intentó justificar su deficiencia, porque la ley está vigente y hasta tanto no haya una modificación, la responsabilidad está en manos del Ministerio de Ambiente.