Operativo Bancarrota: Incautaron más de 7 millones del juego clandestino

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, encabezó una conferencia de prensa en donde brindó precisiones respecto al operativo policial denominado “Bancarrota”. En el marco de la misma se demoraron unas 20 personas y se secuestró dinero en efectivo y armas de grueso calibre.

Al respecto, se precisó que como resultado de tres allanamientos llevados a cabo en Trelew y en la zona de campos se incautaron 5.633.045 millones de pesos en efectivo; 7.004 dólares y 600.000 pesos en cheques. Además, seis armas de fuego, municiones de grueso calibre, 31 celulares y objetos utilizados para juegos de azar. Al hacer la conversión de los dólares, sumado al efectivo y a los cheques, el monto total supera los 7.200 millones de pesos.

Reunión de 27 personas

En la conferencia, se explicó que se llegó a este tipo de procedimientos gracias a los informes elaborados por una policía que trabajaba en calle y que logró identificar los movimientos de la banda delictiva. En tanto que el disparador puntual fue una reunión de 27 personas que estaban practicando juegos de azar y que se desarrolló en la zona de campos.

Por su parte, Massoni remarcó el trabajo desarrollado por los efectivos de la Policía del Chubut y del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOP). Además, al explicar las labores desarrolladas indicó que “estamos con una Policía sana, que creo que es lo que venimos pidiendo en nuestro país para que la sociedad vuelva a los valores, la seguridad y el orden”.

Situación “preocupante”

Por otra parte, dijo: “Escuché muchas cosas durante este fin de semana y le pido disculpas a la prensa porque he pedido que una vez que se termine todo el procedimiento íbamos a hacer una conferencia de prensa. Después escuché cosas por trascendidos y cosas inventadas. Yo quiero decir lo preocupante de todo esto, porque se dice que esto fueron apuestas clandestinas donde se juntaban amigos o vecinos y hacían apuestas. Esto es extremadamente grave, no solo por los montos sino por las personas que se reunían”.

“La ciudadanía tiene que saber de quiénes se habla. Más cuando hablamos de gente que en su mayoría, porque no quiero arrastrarlos a todos, con antecedentes penales. Algunos con condenas y bandas muy conocidas de la zona, como ex integrantes de la Banda LCD. Hay bandas conocidas de otras provincias”, agregó.

Presunto lavado de activos

Además, Massoni insistió con que a partir de esta investigación se podría derivar en otra en la cual se investigarían otros actos delictivos. Puntualmente, apuntó contra presuntos hechos de lavados de activos vinculados al Operativo Bancarrota. En respaldo a esta postura, explicó que cuando se hicieron los allanamientos se encontraron vehículos de alta gama. En tanto que hay “un desconocimiento total de cómo justifican todo eso”, según explicó.

Al respecto, sumó que “había bolsas dentro de los vehículos con más de 3 millones de pesos, y gracias a la investigación que se realizará todos los elementos saldrán a la luz sobre todo el rol de cada uno, hay personas sin antecedentes, pero en su mayoría sí. Hay un enorme manejo de dinero que no sabemos de dónde proviene y se debe investigar”.

Sin detenciones

En otro orden, si bien destacó los trabajos desarrollados de manera conjunta con los representantes de la Justicia Federal, el ministro de Seguridad de la Provincia se manifestó disconforme con que al momento de la conferencia solo se habían realizado demoras, pero ninguna detención.

“Esto depende del juez, quien con los elementos que tiene hasta ahora entendió que no era necesario generar una detención”, apuntó el titular de la cartera en cuestión. Cabe destacar que el magistrado a cargo de este operativo es Gustavo Lleral, mientras que el fiscal federal es Fernando Gélvez.