Movilización, intervención en redes sociales y pañuelazo en apoyo a la legalización del aborto

Miles de personas se movilizaron este viernes frente al Congreso y multiplicaron sus mensajes en redes sociales en apoyo al proyecto de ley de legalización del aborto, en una jornada con actividades que se repitieron en villas porteñas y en ciudades de todo el país, con protagonismo de personal de salud y docente bajo la consigna #LaProfeTeCree y #NiñasNoMadres.

Talleres, batucadas y hasta un «picadito de fútbol» tuvieron lugar en la Plaza del Congreso mientras se desarrollaba el debate en comisiones del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Las manifestantes leyeron documentos de apoyo de profesionales de la salud y de docentes por el derecho al aborto con el eje puesto en incentivar a las niñas y adolescentes a confiar en sus maestros en caso de un embarazo no deseado, lo cual se manifestó bajo el lema «El docente siempre te cree» y «Niñas, no madres». Martina Ferretto, politóloga y becaria del Conicet, dijo a Télam que también se leyó una declaración de repudio «por las agresiones que vienen sufriendo las compañeras en redes sociales por gente que está en contra de este derecho».»Estamos buscando no abonar mensajes de odio que recibimos ayer y anteayer , cada uno puede pensar lo que quiera, es responsabilidad del Estado garantizar este derecho, nosotros no obligamos a nadie», destacó Ferretto.

María, dueña de una panadería en el barrio 31 de Retiro , acompañó la columna hacia la Plaza del Congreso y ,manifestó que durante su trayecto «también nos agredieron, por personas que nos gritaban y nos tiraban preservativos» Ferretto apuntó que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito «es un deber del Estado y una deuda de la democracia, con las mujeres con capacidad de gestar para que decidan en condiciones libres y soberanas sus propias trayectos».

La situación en los barrios populares

Maria destacó que en el barrio 31 «las mujeres están movilizadas a favor del aborto», pero en la actualidad muchas no saben qué hacer cuando tienen un embarazo no deseado, no saben a quién recurrir, necesitan a una persona que las contacte ya que no las dejan entrar a ningún lado solas y les hacen dar mil vueltas para que alguien se lo realice».»En las villas esta problemática afecta demasiado a las mujeres porque están en un contexto de violencia, muchas de ellas rodeadas de un entorno de drogas o alcohol y tienen malas relaciones», aseguró y añadió: «También es necesario que a las vecinas se les pueda hacer entender de qué se trata el aborto, cómo y por qué hay que realizarlo»

Desde muy temprano mujeres de organizaciones políticas y sociales, y representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se convocaron frente al Congreso Nacional mientras en la Cámara de Diputados las comisiones debatían, por último día, el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsado por el Gobierno Nacional.

En la calle, sobre la avenida Rivadavia, entre Callao y Riobamba, el tratamiento era seguido desde altoparlantes por personas reunidas bajo gazebos identificados con banderas verdes, celestes y rojas de distintos partidos políticos, al ritmo de bombos y redoblantes. Representantes de Nuevo Encuentro, del MST, del Movimiento Evita, La Cámpora, Liberación Popular, entre otras organizaciones, se dieron cita respetando el uso de barbijos, en una jornada soleada y ventosa, acompañada con cánticos por el derecho al aborto y música en la que hasta se coló «La mano de Dios», en recuerdo del astro fútbolístico Diego Maradona. (Fuente: Télam)