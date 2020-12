Madryn sólo exigirá la Aplicación Cuidar y un Seguro de Viaje COVID-19

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, junto al ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Néstor García, acordaron este martes los criterios y requisitos que se solicitarán a los turistas que decidan este verano visitar la ciudad a partir del 15 de diciembre. Deberán contar con la Aplicación Cuidar creada para detectar tempranamente los casos y garantizar la atención, el seguimiento y evitar la transmisión del virus. También se les exigirá el Seguro de Viaje COVID-19 para el grupo familiar o conviviente mientras dure su estadía.

Al respecto, el Jefe Comunal sostuvo que “estas medidas son el puntapié inicial para seguir avanzando en la apertura y el desarrollo turístico de nuestra región. Porque de este modo, estamos pudiendo ir por delante de la pandemia con medidas de prevención, control y cuidado. Es por eso que los visitantes que decidan llegar a Puerto Madryn deberán contar con el Seguro de Viaje COVID-19 que puede tramitarse en cualquier Compañía Aseguradora del país que ofrezca este servicio especial”.

“Además, también se les solicitará que cuenten con la Aplicación Cuidar creada para detectar tempranamente los casos y garantizar la atención, el seguimiento y así evitar la transmisión del virus. Se trata de un plan integral creado por el Gobierno nacional a los fines de establecer estrategias de prevención y cuidado de la salud pública ante la pandemia Covid-19. La misma posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones en el caso de compatibilidad con coronavirus y proporciona herramientas de contacto de esos casos a las autoridades sanitarias”, detalló el Intendente.

Por otro lado, Sastre indicó que “una de las intenciones del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas es que todas las ciudades de Chubut unifiquen estos mismos criterios que optamos en Puerto Madryn. La idea es que el mensaje a los turistas sea claro y no se generen inconvenientes entre ciudades para iniciar el intercambio turístico entre comarcas, provincias, no sólo de Patagonia, sino de todo el país”.

Vale destacar que para aquellos que requieran descargar la Aplicación Cuidar, deberán hacerlo a través del siguiente link https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus. Y desde allí se deberá tramitar el Certificado Verano (https://www.argentina.gob.ar/verano) en donde se podrá completar con los datos de reservas, día de ingreso al destino turístico, egreso y grupo familiar que conforma el viaje. De esta manera se complementa y asiste a las políticas de prevención y cuidado de la población y, en particular, brinda elementos e insumos concretos para la intervención sanitaria de los ministerios de Salud en todo el territorio nacional.