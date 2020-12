Maderna destacó la tarea anual de la Agencia de Desarrollo Productivo

El intendente Adrián Maderna, encabezó el acto de cierre de año de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social de la Municipalidad de Trelew. Participaron de forma presencial el coordinador nacional de municipios, Emanuel Coliñir; el titular de la Agencia, Hugo Schvemmer; el representante de INTA, Agustín Pazos; el empresario Flavio Foresi en representación del Parque Industrial; y Verónica Sáez, coordinadora del Movimiento CTD Aníbal Verón, en representación de las organizaciones sociales.

El intendente Adrián Maderna, al momento de hacer uso de la palabra ante más de cien personas conectadas de forma virtual, además de los funcionarios, empresarios, y dirigentes presentes, explicó: “Estos son los resultados de un trabajo en conjunto, principalmente cuando hay un gobierno nacional que realmente tiene vocación de apoyar a los que menos tienen, al sector industrial, al sector agropecuario, a los comerciantes. Y no quiero dejar de destacar la actitud de los funcionarios Emanuel Coliñir y María Mastoestéfano, que ni bien asumieron se pusieron a disposición en forma inmediata, con mucha humildad, y con ese perfil que llevan adelante ambos, vinculado con la vocación, la militancia, el trabajo. Por supuesto al INTA, que con el plan sembrar, el banco de alimentos y todos los proyectos que llevamos adelante, realmente da gusto poder trabajar con gente comprometida. También al sector empresarial y a todos los que toman parte de este zoom, dado que todos han aportado su granito de arena”.

Tras la presentación de un video institucional en el que se repasaron las principales actividades promovidas y desarrolladas a lo largo del año desde la Agencia de Desarrollo Productivo, Hugo Schvemmer, coordinador general de cartera municipal, enfatizó: “Este cierre de actividades pretende ser un reconocimiento por todas las actividades que hemos realizado en forma conjunta durante este año y también como agradecimiento a todos quienes están en la mesa y tomando parte vía zoom. Ha sido un trabajo importante en un año complejo y quiero agradecer en principio al intendente porque nos hemos sentido completamente cómodos para el trabajo, y después a todos los compañeros que posibilitaron hacerlo posible sin parar durante todo el año”. Asimismo, Schvemmer agregó: “También agradecer al INTA con quien hemos profundizado una relación que permitió llevar adelante estos programas del Banco de Alimentos, que ya tiene integradas ocho organizaciones con niveles de producción importantes, pero también es importante planificar cómo ampliar la base productiva de nuestro Valle, no solo produciendo verduras y frutas frescas, sino avanzar en el polo cárnico y el polo lechero, para que haya productos frescos, de calidad en la mesa de todos los trelewenses”.

Por su parte, Agustín Pazos, en representación de INTA, señaló: “A principios del año comenzamos a trabajar en un convenio formalizando trabajos que ya veníamos realizando desde hace años. Y en el medio empezamos a tener que gestionar la pandemia, lo que fue un desafío. A nivel del INTA la consigna que teníamos era articular fuertemente con los municipios a través del programa ProHuerta. También con el proyecto del Banco de Alimentos para poner a producir tierras improductivas. Y quiero destacar la decisión institucional de poner al servicio nuestra institución a brindar solución a familias que, producto de la pandemia, no tenía acceso a los alimentos. Es un hito el programa Sembrar, porque fue un desafío porque fue el primer programa desarrollado a nivel país. Y destaco el trabajo de los equipos técnicos que lo hicieron posible y fuera un éxito”.