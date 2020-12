Lucas Montesino peleará en Nigeria

El joven boxeador de Trelew, Lucas Montesino, cuenta los días para lo que será su próxima presentación, más que importante, midiéndose en Nigeria y por el título Vacante de la FIB en Súper Pluma, ante el local Ridwan Oyekola.

El combate, será el 27 de diciembre en el país africano.

En búsqueda por el título Vacante de la FIB

El trelewense Lucas Matías Montesino buscará el 27 de diciembre, el título vacante Internacional de la FIB en la categoría Súper Pluma, ante el nigeriano Ridwan Oyekola en un combate que tendrá lugar en el país africano.

La pelea será el combate principal en la velada que se desarrollará en el Hotel y Complejo Deportivo “Ilaji Resort” de la ciudad de Ibadan, capital del estado de Oyo en el suroeste de Nigeria.

“Estoy muy contento por esta posibilidad que se nos da de ir a representar a Chubut a África. Mas por un título internacional. Así que nos estamos preparando de la mejor manera para dar lo mejor de nosotros”, aseguró Montesino en su visita a Chubut Deportes.

Acompañado por su padre y entrenador, Raúl Montesino, se reunieron con el presidente del ente deportivo provincia, Gustavo Hernández, y el gerente Deportivo, Marcelo Richotti; para dialogar sobre los preparativos de su tan esperada pelea. Durante el encuentro, Hernández también le entregó indumentaria oficial de Chubut Deportes al boxeador para que vista los colores de la provincia en el país africano.

A sus 23 años, Montesino cuenta con un buen historial en su hasta ahora corta carrera: con un total de 10 peleas, consiguió 7 victorias (6 por KO), 1 empate y 2 caídas. Mientras que su rival, Ridwan Akanji Oyekola tiene 5 victorias (4 KO), 1 empate y 1 derrota.

“Es un rival prácticamente desconocido para la región, lleva muy pocas peleas de lo que va en su carrera profesional pero está N° 2 en el ranking africano. Es un buen rival, pero siento que vamos bien porque hicimos una muy buena campaña amateur y hasta el momento, llevamos buenas peleas en el profesionalismo”, destacó el púgil de Trelew.

“Hace un año que no participo de una pelea profesional. Tuvimos la desgracia de perder una hermana en octubre del 2019 y pelear en diciembre por el título argentino y sudamericano. Fue un año que tuve la cabeza mal, no estaba centrado en el boxeo; pero ahora es momento de volver al ruedo. Tengo una buena sensación y muchas ganas de viajar y pelear más que nada”, agregó.

Ante la posibilidad de pelear por un título internacional, Lucas remarcó que “siempre existe una motivación extra cuando se pelea por cosas importantes. Desde que me enteré estoy muy motivado y haciendo el doble de trabajo para llegar mejor que nunca. Solo queda esperar la fecha y la hora para subirse al ring”.

Para finalizar, Montesino agradeció “el acompañamiento de Chubut Deportes, de la Municipalidad de Trelew, del club Racing de Trelew, del Taller Roma, de Matías Cimadevilla y todos los que nos están apoyando para el viaje. No me queda más nada que agregar que voy a intentar representar a Chubut de la mejor manera”.