La Selección Argentina de Básquet reflejada en “El Legado”

Desde hace unos días, a través de plataformas digitales, está a la venta el libro “El Legado”, escrito por el periodista Germán Beder y editado por Fabián García, el cual relata la historia del plantel y CT de la Selección Argentina de básquet post “Generación dorada”.

El Diario Web habló con su responsable, Beder, quien entre 2015 y 2019, fue Jefe de prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol y vivió de cerca el proceso de formación con la “celeste y blanca” de esta nueva camada, que asumió con esfuerzo y responsabilidad, la ´mochila´ dejada por Emanuel Ginóbili, ´Chapu´ Nocioni y compañía.

El proceso de la nueva camada en un libro

En su charla con El Diario Web, Germán Beder, autor de “El Legado”, indicó que su publicación “cuenta la historia del equipo que reemplazó a la Generación Dorada, abarca el proceso desde 2015 hasta el Mundial de China 2019, obviamente. También va contando la vida de los jugadores, como se fue construyendo el plantel, porque eran muy chicos cuando comenzó este segundo ciclo de ´Oveja´ (Sergio Hernández, el DT). Había muchos jugadores iniciándose, como en el Panamericano de Toronto, con Deck, Luca Vildoza. Eran muy chiquitos”.

Beder, sumó que “tenían una tremenda carga”. “Traté de reflejar eso en el libro, en lo que les costó sacarse de encima las mochilas las expectativas, las comparaciones permanentes. A Delía comparándolo con Oberto, a Facu (Campazzo) y a Lapro (Nicolás Laprovittola) con ´Pepe´ (Juan Ignacio Sánchez) y Prigioni, ellos lo sufrieron”. Este equipo, logró el pasado 2019, consagrarse como subcampeón Mundial en China.

A lo cual agrega una anécdota: “sufrieron a punto tal que en la previa de la Americup en 2017, Scola reunió al grupo y les dijo ´bueno, basta. Nosotros somos esto. Vamos a seguir adelante como podamos, respetando que somos un nuevo gripo, porque si no vamos a estar hablando siempre de lo que estaba antes´, eso fue post Rio 2016, luego del retiro de Ginóbili y Nocioni”.

Dada su labor como Jefe de Prensa de la CABB, Beder compartió viajes, concentraciones, entrenamientos, torneos y mucho más con los jugadores. Eso, ha sido clave para esta publicación: “yo también estaba iniciándome, éramos una compañía recíproca. Trabajando a la par mía, conociendo mi función, conociéndome, yo a la vez viendo cómo trabajaban, como sufrían. Fuimos elaborando vínculos con muchos de los jugadores, con muchos tengo amistad, lo cual para el libro fue determinante. Me han ayudado increíblemente, hay frases muy fuertes que no habían dicho en ningún lado y eso lo valoro muchísimo”.

Con respecto al relato en sí, el escritor cuenta que “son 241 paginas, dividido temporalmente, va y viene. Y después llega el Mundial y ahí va de corrido el relato. Traté de que sea ameno, que sea divertido, que para la gente a la que no le gusta tanto al básquet no sea tan técnico. Y a la gente que le gusta más mi parte de cuentos y de escritor, que tuviera una parte para divertirse. En varios pasajes tiene esa picardía”, sumó, quien ya escribió su libro de cuentos denominado ´La vez que casi me muero´.

“Los protagonistas son los jugadores y CT, la primera persona es un vehículo, busqué respetar mi estilo, que eso me acerque al lector. Si escribía un libro de la Selección, quería que fuera con mi sello, porque si no, iba a ser un libro más”, aseguró.



¨Lapro¨ analizó retirarse y para Scola ´Oveja´ es el mejor

Detallando algunas de las historias que se cuentan en la publicación, comentó que “hay historias fuertes, pero que a la vez, no se conocen tanto. Si bien se sabe que Lapro había pasado malos momentos, estaba titubeante con largar un ratito. En ese aspecto hay contenido inédito. Sobre todo testimonios de jugadores que no eran tan conocidos”, al que suma y destaca “Scola cuenta en el libro que ´Oveja´ es el mejor entrenador que tuvo en su carrera y de la historia de la Selección. Y eso es un bombazo”.

Que se valore y reconozca a esta nueva Selección

Cerrando, al ser consultado sobre lo que busca generar en el público seguidor del deporte en general y del básquet en si, como así también en los medios, Beder aseguró que “me gustaría que se valore un poco más a esta camada. Si bien tuvo mucho reconocimiento después del mundial, es un grupo por el que nadie daba ni dos pesos. Merecen un poco de exposición, distinción y reconocimiento. Esa es una de las búsquedas”

Asimismo, sumó que “también es para ver para donde voy a encarar mi vida, si me dedicare a la escritura, si seguro relacionado al básquet, si voy a dedicarme a la escritura. Hay muchas facetas. Pero sobre todo, era tapar un hueco vacío mío, me dolió mucho cuando me quedé sin trabajo con la salida de la CABB, necesitaba hacer un duelo, el libro me dio mucho desde ese lugar”.

