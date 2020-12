La reinfección con coronavirus desvela a los especialistas

Expertos de la agencia de la salud de la ONU alertaron que el COVID-19 no es solo una enfermedad respiratoria de dos semanas, si no que puede persistir durante meses, por lo que llamaron a protegerse y proteger a la comunidad durante las fiestas de fin de año, y así evitar el riesgo de tener problemas a largo plazo.

Síndrome Post COVID

El llamado COVID prolongado ya tiene un código en la Clasificación Internacional de Enfermedades y ha sido designado como el Síndrome Post COVID, informó este viernes la epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud.

María Van Kerkhove aseguró que el mundo cada vez aprende más sobre el síndrome, que parece afectar a muchos sistemas de órganos diferentes.

“No es solo una enfermedad respiratoria de dos semanas, parece persistir durante meses. Estamos trabajando con muchos grupos de pacientes y con muchos investigadores diferentes para comprender realmente mejor lo que está sucediendo. Nos hemos reunido con estos grupos de pacientes y nos han dicho que lo que necesitan es el reconocimiento de que esto es algo real”, dijo durante la conferencia bisemanal de la Organización.

Van Kerkhove explicó que es necesario comprender el alcance del síndrome en diferentes poblaciones y establecer protocolos de rehabilitación.

“Estamos trabajando con los médicos para diseñar y trabajar mejor en la rehabilitación de las personas que padecen esto para asegurarnos de brindarles la mejor atención posible, por lo que tenemos mucho que aprender en esta área”, recalcó.

La experta también recordó que algunos individuos que han sido contagiados pueden volver a infectarse.

“Esto se ha detectado en varios países que cuentan con buenos sistemas de laboratorio que han podido hacer secuencia de la primera infección y la segunda, y pueden decir que hay una diferencia en ese virus”, explicó.

Van Kerkhove dijo que, sin embargo, parece hasta el momento que el número de reinfecciones no es muy alto.

“Estamos trabajando con los países para ayudarlos a definir y diferenciar mejor lo que es una reinfección y para ayudarlos a ver con qué frecuencia ocurre. No parece que esté sucediendo muy a menudo, pero no podemos cuantificar eso en el momento actual”, afirmó.

Lo mejor es seguir cuidándose

Su colega, el director de emergencias, Michael Ryan, dijo que lo mejor es cuidarse y evitar contagiarse para no tener que “preocuparse por eso en el futuro”, y empatizar con las personas que están sufriendo del Síndrome Post COVID.

“La mayoría de las personas tienen una infección que no produce efectos específicos continuos, pero hay una minoría significativa de personas que están sufriendo mucho, mucho tiempo después de un período de COVID y nuestros corazones se dirigen hacia ellos a medida que se acerca este período navideño, porque a veces en la vida se reconoce la mortalidad y la muerte y todos nos compadecemos, pero es muy difícil cuando llevas las secuelas de una enfermedad”, dijo.

Añadió que muchos pacientes pueden estar viviendo una experiencia “muy solitaria” y sufren en silencio mientras intentan no toser para no ser rechazados por la comunidad.

“Esta gente está pasando por muchos traumas psicológicos, además de tener esos efectos persistentes, así que creo que todos deberíamos ser muy amables entre nosotros y particularmente amables con aquellos que tienen que luchar contra infecciones muy difíciles y tienen la preocupación por los impactos a largo plazo”, exhortó Ryan.

No se puede bajar la guardia en Navidad

Hasta la fecha se han notificado más de 66 millones de casos de COVID-19 y 1,5 millones de muertes a la Organización Mundial de la Salud.

En las últimas seis semanas, el número de muertes semanales ha aumentado alrededor del 60%. La mayoría de los casos y muertes ocurren en Europa y América.

“La temporada festiva es un momento para relajarse y celebrar, pero no debemos bajar la guardia. La celebración puede convertirse rápidamente en duelo si no tomamos las precauciones adecuadas. Mientras se prepara para celebrar las próximas semanas, considere sus planes detenidamente. Si vive en un área con alta transmisión, tome todas las precauciones para mantenerse a sí mismo y a los demás seguros”, recomendó el director general de la OMS.

Tedros Adhanom Gebreyesus afirmó que el mejor regalo que puede darse la humanidad este diciembre es “el de la salud, el amor por la vida, la alegría y la esperanza”.