“La Banda” lista para recibir a Belgrano de Córdoba

Este domingo, desde las 17:10 horas, Guillermo Brown recibirá a uno de los grandes del futbol argentino y del interior, como lo es Belgrano de Córdoba.

Será por la 4° Fecha de la Zona A del Segundo Ascenso del Torneo de Transición de la Primera Nacional. Arbitrará Ramiro López y será sin público ante la situación de pandemia.

Llega “El Pirata” al “Raúl Conti”

El futbol de la Primera Nacional continuará para Guillermo Brown este domingo, cuando reciba desde las 17:10 horas y por la 4° Fecha de la Zona A del Torneo de Transición, a Belgrano de Córdoba.

Uno de los importantes clubes del futbol argentino y del interior del país, visitará por segunda vez el Estadio “Raúl Conti”, para medirse ante los brownianos y en búsqueda de sumar puntos a modo de recuperación post caída el pasado fin de semana ante Barracas Central.

Para Brown, este partido significa otra nueva chance de sumar de a tres puntos en condición de local, que les permita a los dirigidos por Marcelo Broggi a seguir dentro de los primeros puestos de la tabla de posiciones y continuar con chances de clasificación a la próxima instancia.

Hoy en día, los brownianos se ubican terceros en la Zona A de la tabla de posiciones del Segundo Ascenso, contando con 5 unidades, producto de la victoria ante Mitre de Santiago del Estero y los empates frente a Alvarado en Mar del Plate y ante Independiente Rivadavia en Mendoza por la 3° Fecha.

Este sábado, Broggi dirigirá el ultimo entreno de cara al encuentro ante “El Pirata”, donde terminará los once iniciales para el cotejo, aunque se estima que no habría variantes con respecto a los nombres que empataron ante “La Lepra” mendocina.

Por parte de Belgrano, ante las expulsión sufridas el pasado fin de semana ante Barracas Central, no estarán a disposición los jugadores Joaquín Novillo (una fecha de suspensión), Franco Negro (dos partidos de suspensión), como así tampoco podrá ejercer su trabajo en el campo de juego, el DT Ricardo Caruso Lombardi, que recibió una suspensión provisional y se desconoce cuántas fechas tendrá finalmente. Sin embargo, se estima que pueda viajar junto a su plantel y pueda seguirlo desde las tribunas. El árbitro del cotejo, será Ramiro López.

El 27, ante Barracas

En tanto, ya se conoce como será la programación de la Fecha N°5, que tendrá a Guillermo Brown visitando a Barracas Central, el próximo domingo 27 desde las 17:10 horas.

Fútbol – Primera Nacional “Torneo de Transición”

Fase segundo Ascenso a Primera División A

Zona “A”

Sábado 19 de diciembre

19.00 Alvarado vs. Barracas Central, en Estadio José M. Minella

Árbitro: Yael Pérez Falcón

Domingo 20 de diciembre

17.10 Nueva Chicago vs. Ind. Rivadavia

Árbitro: Bruno Bocca

17.10 Guillermo Brown vs. Belgrano (TV)

Árbitro: Ramiro López

20.30 San Martín (SJ) vs. Mitre

Árbitro: Lucas Comesaña

Zona B

Sábado 19 de diciembre

17.10 Brown (A) vs. Almagro

Árbitro: Gerardo Méndez Cedro

17.10 Chacarita vs. Gimnasia (J)

Árbitro: Cristian Cernadas

17.10 All Boys vs. Quilmes

Árbitro: Adrián Franklin

Lunes 12 de diciembre

19.00 Instituto vs. Santamarina en Estadio Mario Alberto Kempes

Árbitro: Luis Lobo Medina

Tabla de posiciones – Segundo Ascenso – Torneo de Transición

Zona A

Equipos Puntos

Barracas Central 7

San Martín (SJ) 7

Guillermo Brown 5

Alvarado (MDP) 4

Belgrano (CBA) 4

Mitre de Santiago del Estero 2

Nueva Chicago 1

Independiente Rivadavia 1

Zona B

Equipos Puntos

Santamarina 6

Quilmes A.C. 6

Almagro 6

Instituto A.C.C. 4

All Boys 4

Gimnasia y Esgrima (J) 3

C.A. Brown (A) 3

Chacarita Juniors 1