“Ir a la Comarca de los Andes tiene restricciones”, ratificó García

El ministro de Turismo de Chubut, Néstor “Quique” García, se pronunció respecto a las aperturas que ha tenido la actividad en la provincia durante los últimos días. En primer lugar, el funcionario aclaró que “la Comarca Senguer San Jorge con la Comarca Valdés se pueden intercomunicar entre sí”.

En contrapartida, “la Comarca de los Andes tiene algunas restricciones, dependiendo de la localidad. Toda aquella localidad que tenga casos para ir a la Comarca de los Andes tiene algunas restricciones”.

En otro orden, García explicó, en una entrevista con Canal 9, que “cuando se habilite el turismo nacional, la Provincia ha decidido el seguro Covid. En la página dice que no, pero ya mandamos la corrección a Nación. Van a ser con seguro Covid los ingresantes a la Provincia”.

En cuanto a las precisiones respecto a esta metodología, el ministro de Turismo explicó que se trata de un registro para “aquellas personas que ingresen a la provincia y que tengan un malestar o algo, pueden hacerse el chequeo y tiene cobertura a partir de ese momento en el regreso a la localidad o su estadía en esa localidad”.

El titular de la cartera mencionada brindó detalles respecto a aquellas personas que tienen que pasar por Chubut en motivo de un viaje entre otras provincias. En este sentido, explicó que quienes provengan de una ciudad con circulación de coronavirus podrán hacer noche en una localidad con las mismas características.

En tanto que lo que no se puede “es venir de una ciudad con circulación a una localidad que no tiene circulación”.

Por último, García aclaró que “en estos momentos estamos trabajando porque queremos hacer una serie de placas informativas porque nos han surgido un montón de preguntas y queremos preparar la forma más lógica y clara para que la gente la pueda ir teniendo. Vamos a estar trabajando en redes sociales con toda esta información”.

Cabe destacar que estas declaraciones se dieron luego de algunas polémicas con los prestadores turísticos de distintos puntos de Chubut, quienes le exigían y le siguen exigiendo al Gobierno Provincial que las medidas sean previsibles y que se pueda saber con antelación cómo va a funcionar el turismo de cara a la temporada de verano.