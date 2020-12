Esta semana, padres autoconvocados, se reunieron con diputados provinciales para exigir que intercedan ante las autoridades del Ejecutivo a fin de garantizar la vuelta a .as aulas a la mayor brevedad. “No tenemos ninguna esperanza de que retornen las clases en marzo 21”, así lo aseguraron en sus redes sociales los padres autoconvocados de Comodoro Rivadavia. Más tarde, a través de las mismas redes expresaron con beneplácito que fueron convocados por autoridades de Educación. “Después de nuestra reunión con diputados, la Ministro misma llamó para que hablemos de la educación en Chubut”, expresa la publicación. No pasó desapercibido que la convocatoria de Perata a los padres sea el próximo lunes 28 de diciembre. Solo esperemos que no se trate de una broma del Día de los Inocentes.