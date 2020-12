Guagliarello y Echeverría, con meta al Panamericano

Este fin de semana, tras su gran actuación en el Mundial de Poomsae de taekwondo, certamen realizado de manera virtual, los deportistas chubutenses Rubén Guagliarello y Margarita Echeverría serán parte del Campeonato Panamericano.

El evento, será durante este fin de semana, con los portuarios integrantes del equipo Nacional, en las categorías M40 en el caso de “Rumy” y en los Juniors por parte de “Marga”.

Argentina comienza a participar

Después de conseguir dos finalistas en el evento deportivo más grande del Taekwondo Poomsae, como ser el Mundial de carácter virtual, el equipo de la Confederación Argentina de Taekwondo, se prepara para meter las mejores presentaciones para llegar a la final del Campeonato Panamericano disputarse durante este viernes y sábado.

Con resultados y puntajes muy positivos como los de los Rubén Guagliarello (CHU) y Horacio Macchi (FTM) en la final histórica de este certamen mundial, el equipo se prepara para continuar el capítulo de esta historia, que tomó gran despegue dentro de un año atípico en lo deportivo y social

Las estrategias usadas por ambos campeones sudamericanos (28 y 29 de septiembre), funcionaron para meterse dentro de los 8 mejores del mundo y nos dejan con la esperanza de lograr las mejores posiciones nuevamente

Un equipo conformado por 27 atletas de 8 Federaciones, contó con el respaldo y apoyo de los árbitros internacionales asesores: GM Ignacio Carbonell (CHU) Damián Gigliotti (CHU),Pablo Díaz (NQN) y Claudio Borzillo (FTB),coordinado por el Maestro Fabio Di Biase.

Con tres chubutenses

Este Panamericano, contará con la participación tres chubutenses, madrynenses específicamente, como ser los casos de Damián Gigliotti como árbitro (además es el Presídete de la Federación de Taekwondo de Chubut), Rubén Guagliarello en categoría M40 y Margarita Echevarría en Juniors.

En charla con El Diario Web, la jovencita Margarita Echeverría, comentó en cuanto a objetivos que “para el Panamericano espero tener un buen resultado y si se dan las cosas, poder sacar alguna medalla para mí sería lo más”.

En cuanto a objetivos de cara al próximo año, ´Marga´ comentó que “pensando en 2021 es muy difícil poner metas porque es muy difícil tener torneos. Así que apuntamos a seguir mejorando. No hay todavía Torneo definido al cual apuntarle, pero si se puede hacer presencial hacer Torneos afuera y seguir creciendo como equipo con Argentina”.

Por su parte, Rubén Guagliarello expresó en cuanto a metas que “para el Panamericano quiero la medalla, la tengo que tener. Hace rato que la quiero”, dijo con confianza. Mientras que sobre el próximo año, comentó que “en 2021 aún no hay calendario especifico, así que veremos que surge”. “Los objetivos que hay para 2022 es el Mundial en Corea. Y la idea es apuntar al progreso que necesitamos para llegar mejor todavía, para no solo repetir la actuación lograda, sino potenciarla en 2022”, aseguró.

Como entrenador de la jovencita ´Marga´ Echeverría, Rubén indicó que “como objetivo para ella, como su entrenador, son los Juegos Panamericanos en Chile en 2023. Es un objetivo y en la categoría a la que Marga pasará”.

“Hay que apuntarle a eso para que así sea, así será”, finalizó Margarita Echeverría.