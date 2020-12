Ginés González García sobre la legalización del aborto: “Es una necesidad sanitaria”

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró hoy en pleno debate sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que la normativa «es una necesidad sanitaria» y dijo que «ninguna creencia puede estar sobre la evidencia» que demuestra que los países con este tipo de políticas públicas redujeron la mortalidad de mujeres.

«La interrupción voluntaria del embarazo es una necesidad sanitaria, son muertes que podemos evitar y es prevención, que es la base fundamental de cualquier política de salud, evitar que las cosas ocurran», afirmó a Télam González García, quien fue uno de los expositores de la primera jornada del debate en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 1 de diciembre pasado.

En diálogo la agencia nacional de noticias, el ministro sostuvo que «nuestra perspectiva es de salud pública».

«Por supuesto que entendemos además que es el derecho de las mujeres y es un acto de justicia social porque no es igual para todas; los dolores, las muertes y las lesiones las tienen las mujeres pobres, las que no son pobres acceden yendo a una farmacia y comprando el producto; pero no es fácil tener más de seis pesos para muchas argentinas», añadió.

González García recordó que «el proyecto permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y después de eso establece causales como el peligro para la salud, vida o violaciones, como estaba antes en el Código (penal)» y enfatizó la importancia de que «se deja de penalizar a las mujeres».

«Es una ley absolutamente necesaria, es triste que Argentina no tenga una ley como sucede en la mayoría de los países del mundo. Esto resuelve el problema de la mortalidad materna pos aborto que fue y sigue siendo muy alta en Argentina; resuelve las 38 mil internaciones por año que tenemos como consecuencia de abortos o intentos de aborto inseguros», describió.