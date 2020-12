Feu: “la Cooperativa se ha convertido en una caja política”

El Consejero titular de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Néstor Feu, presentó ante la Fiscalía de Rawson una denuncia sobre el manejo desprolijo que se viene realizando por parte de la conducción de la entidad y sostuvo que se ha convertido en una caja política que la usa tanto Biss como Griffhits.

Feu aclaró que el informe lo había presentado ante el intendente Damián Biss y el Concejo Deliberante y como no hubo respuesta decidió presentarlo a la justicia.

Sostiene que el pedido del 60% de aumento de las tarifas se debe evaluar antes de tratar el ajuste solicitado, “el intendente sostiene en el proyecto de elevación que las tarifas no se actualizan desde hace cuatro años, tiempo en que la inflación tuvo un incremento del 260%”.

Sostuvo que al intendente no lo han asesorado bien ya que el 3 de enero del 2018 fue aprobada la ordenanza 7864 que concedió un aumento en los servicios. Además, el presidente Marcelo Griffiths aplicó un aumento en forma irregular de un 80% que fue anulado por el juez subrogante Carlos Faiella Pizzul exigiendo la devolución de lo cobrado indebidamente a los asociados.

Más del 60%

Otro de los aspectos que el consejero titular denuncia es que el aumento es superior al 60% “si son en tres cuotas, el 25% en enero, 25% en abril y un 10% en mayo como la matemática es una ciencia exacta es evidente que estos aumentos acumulados superan el 60%”.

Indicó que desde el 2016 que la entidad no paga la energía a la mayorista Camessa por lo que desde hace cuatros años no pagan la energía “pero si se la cobran a los vecinos, evidentemente negocio redondo”.

“Me niegan información”

Feu lamenta que Griffiths le niegue información, “es tanto lo que se esconde la información al punto que las actas del consejo de administración son llamativamente con numeración salteada, no se me comunica las convocatorias a las reuniones y se han dejado de grabar las reuniones”.

Compras directas

El Consejero denuncia que se ha modificado el reglamento de compras y contrataciones pasando el monto de contratación autorizado en forma directa por el Presidente y Tesorero Grtiffiths y Yañez de uno a seis millones de pesos. Además, se contrató de manera directa a VIALPAT para terminar con la red cloacal de la calle Mariano Moreno.

“Este acto se hizo en minutos, una verdadera muestra de eficiencia y capacidad ejecutiva del consejo de administración. Una obra que llevaba años sin realizar, no pudieron tomarse un mes para hacer un llamado a licitación, la prisa los impulsaba evidentemente. Esa obra, consultada en diferentes empresas del ramo no supera los 2 millones de pesos, evidentemente la actual conducción de la cooperativa es expeditiva pero un poco costosa a los intereses de los vecinos”, sostuvo en su denuncia.

Honorario de los abogados

Para recaudar millones en este concepto por parte de los letrados con evidente complicidad de las autoridades de la cooperativa, “el intendente Biss ha expresado que se le debe a la entidad unos 300 millones de pesos, esto es erróneo porque seguramente Biss no estará informado del tema. La realidad es que la cooperativa inicia juicios millonarios, inició uno por 400 millones a la gestión Artero, bajo la conducción de Griffiths, que desistieron porque era una deuda irreal pero en los acuerdos la cooperativa siempre termina pagando honorarios fabulosos a sus abogados patrocinantes”.

Dijo que estas mismas maniobras de honorarios suceden con reclamos de la AFIP, aparentemente se hacen reclamar llegan a acuerdos y se facturan cifras extraordinarias de honorarios a letrados.

Auditoría externa

Feud les solicita a los concejales que antes de acceder al aumento solicitado por la entidad deberían impulsar una auditoría externa e independiente de la entidad cooperativa para poder esclarecer estos manejos turbios rayanos en la ilegalidad, “la cooperativa se ha convertido en una caja negra o política donde se vuelcan todas las maniobras que serían imposibles de realizar en un organismo público”.