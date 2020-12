“El Aurinegro” inició el Torneo con una victoria

Por la mínima diferencia, por 1 a 0, el Deportivo Madryn venció este viernes en la tarde y por la 1° Fecha de la Zona Sur – Ascenso 1 del Torneo Federal A, a Huracán las Heras de Mendoza.

Fabio “Coco” Giménez, marcó el gol desde el punto del penal, tras una falta cometida a José Michelena. El próximo lunes, el conjunto “Aurinegro” emprenderá viaje a San Luis, donde el miércoles jugará por la 2° Fecha ante Juventud Unida Universitario.

Debut con victoria, sumando de a tres

Un partido disputado pero con varias situaciones de gol para uno y otro equipo, entregaron este viernes en la tarde en el Estadio “Abel Sastre”, el local Deportivo Madryn ante Huracán Las Heras de Mendoza, por la 1° Fecha de la Zona Sur – Ascenso 1 del Torneo Federal A.

La primera chance fue para “El Depo”, que a los 15 minutos tuvo a Franco Niell definiendo al arco, pero su disparo se fue apenas por encima del travesaño; situación que pudo responder minutos después el 9 de la visita, el madrynense Bruno Nasta, que ante la salida de Pablo Lencina, remató débil.

A los 27 del primer tiempo, se dio una nueva chance para “El Aurinegro”, que tras una pelota parada y centro al área, Cristian González, uno de los zagueros centrales locales, envió su cabezazo al arco, que dio en el travesaño. Si bien dejó la sensación a simple vista de que había ingresado al arco, finalmente fue corroborado que no y no fue cobrado.

Sobre el final de la primera parte del encuentro, Emiliano López, el delantero “Aurinegro” envió un remate cruzado al arco; pero se fue apenas desviado por centímetros, superando la salida del golero visitante Emanuel Bilbao.

En el segundo tiempo, fue mejor el comienzo del equipo de Huracán, que salió en búsqueda de la apertura del anotador: un remate de Bruno Nasta se dio a los 4´minutos, pero se fue desviado.

A los 10´, en tanto, tras un tiro libre ejecutado por Leandro Becerra que rebotó en la barrera, allí estuvo el zaguero González, que en la medialuna del área remató de tres dedos y con lo justo, sacó al córner el golero de la visita Bilbao.

Sobre los 25´, nuevamente Nasta buscó su chance, pero nuevamente se fue afuera su definición. Minutos después, apareció el recientemente ingresado en el Deportivo Madryn, José Michelena, quien en una jugada individual, derivó en la falta del lateral visitante Inostroza, que le hizo penal y el árbitro Sergio Testa no dudó en marcar.

Allí, fue el encargado de los tiros desde el punto del penal, Fabio “Coco” Giménez, que a los 28´ cambió por gol y anotó el 1 a 0 que sería el final.

Minutos después, Huracán realizaría cambios y buscaría emparejar las acciones; pero se quedó sin ideas ante un Deportivo Madryn que sostuvo la diferencia a su favor y terminó de merecer el triunfo.

Por la Fecha 1

En el resto de los resultados de la Fecha 1 del Federal A, Olimpo igualó en 0 ante Sansinena; mientras que al cierre de esta edición, igualaban sin sacarse diferencias Villa Mitre frente a Juventud de San Luis.

Con fecha Libre, contó Deportivo Maipú de Mendoza.

Rumbo a San Luis

Este lunes, el plantel que comanda Jorge Izquierdo, emprenderá su viaje hacia San Luis, donde el miércoles y por la 2° Fecha se medirá ante Juventud Unida Universitario.

Fútbol – Torneo Federal A

Fecha N°2 – Ascenso 1 – Zona Sur

Miércoles 9

Sansinena – Villa Mitre

17:30 horas

Árbitro: Bocca Bruno

Huracán Las Heras – Dep. Maipú

18:00 horas

Árbitro: Llobet Fabricio

J.U. Universitario San Luis – Deportivo Madryn

19:00 horas

Árbitro: Núñez Pablo

Libre: Olimpo (Bahía Blanca).