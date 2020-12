Discurso a medida

Hasta hace muy poco, escuchábamos a dirigentes del Pro Chubut, particularmente al diputado nacional, Ignacio Torres pronunciarse a favor del desarrollo minero en la provincia. Sin embargo, para sorpresa de muchos, este fin de semana, los integrantes del Consejo Directivo del PRO Chubut, reunidos “de manera extraordinaria y urgente”, decidieron que no estarían dadas las condiciones para avanzar con la zonificación. “Ha quedado demostrado que hoy no existe consenso social para avanzar en el tratamiento de este proyecto, y que el gobierno actual no puede garantizar el cuidado ambiental, ni tiene la capacidad de implementar los mecanismos de control y transparencia necesarios”, reza el texto que fue replicado por el diputado Torres en su cuenta de Twitter. Resulta llamativo que las condiciones hayan cambiado tanto en tan poco tiempo, ya que hace un año atrás, cuando Torres se expresaba a favor del desarrollo minero, era el mismo partido el que gobernaba en Chubut, de hecho era el mismo Gobernador. ¿Qué cambió?