Desde marzo no se cobrarán más facturas en la Cooperativa de Rawson

La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson anunció que se deja de recibir efectivo hasta marzo, mes donde definitivamente se cierran las cajas y el personal se abocará a la atención al usuario. El presidente de la prestataria, Marcelo Griffiths, brindó una conferencia donde explicó los cambios que se impulsan para mejorar la atención al público.

En enero se colocará en el hall una computadora para asesorar a los usuarios que tengan dudas para operar online. No obstante, la Cooperativa tiene convenio con dos empresas de cobro para quienes quieran seguir con la modalidad presencial.

“Hace un tiempo que vinimos planteando un cambio de paradigma. La Cooperativa está digitalizando e incorporando nuevas modalidades online con las redes, web y aplicaciones. De un tiempo a esta parte, dejamos la boleta en papel para pasar a la boleta electrónica y, con la llegada de la pandemia, impulsamos los trámites online para que la gente pueda gestionar desde su casa sin la necesidad de asistir a la institución”, precisó Marcelo Griffiths.

Indicó que “otro paso que estamos dando es respecto al manejo económico en cuanto a la recaudación. Por ello, a partir de hoy, 1 de diciembre, dejaremos de cobrar con dinero físico y sólo se podrá pagar con débito/crédito, cuestión que hace semanas se viene anunciando. A su vez, a partir de marzo la Cooperativa no será más un centro de cobro de boletas. Cuando el usuario se acerque a la Cooperativa, se estará llevando un panfleto con las modalidades de pago para interiorizarse sobre las alternativas”.

A su vez, aclaró que con esta medida “no significa que la Cooperativa vaya a cerrar, sino que se reconvierte el personal de Cajas para atender al asociado, y así poder optimizar cada una de las inquietudes que tengan nuestros socios”.

Modalidades de pago

El presidente de la Cooperativa recordó que el usuario puede abonar su factura en la modalidad online y también de forma presencial.

En la web, ingresando con el número de usuario, se puede operar online y acceder a la facturación y abonarlas con diferentes medios de pago, incluido tarjetas de crédito con cuotas. Lo mismo permite la aplicación Cooponline. Además, otras alternativas son Home Banking, transferencia bancaria y Mercado Pago.

Aquellas personas que deseen continuar pagando su factura de manera presencial, lo pueden hacer a través de Rapipago y Pago Fácil, entidad que permite pagar boletas atrasadas. En ambos casos no es necesario tener la boleta, sólo se menciona el número de usuario.

Asesoramiento personalizado

Griffiths reconoció que, con la pandemia, los usuarios se volcaron “a los pagos electrónicos” pero que hay una franja de adultos mayores que no pudieron hacerlo. Por ello, anunció que en el hall de la Cooperativa se dispondrá de una computadora para explicarles a quienes deseen aprender a pagar online. Además, desde la red social Facebook, también se brinda asesoramiento y existen videos instructivos para quienes prefieran gestionar sin moverse de su casa.

“En este cambio de paradigma, vamos a tener un grado de contemplación con la gente mayor. A partir de enero habrá una computadora en el hall de la institución, donde le enseñaremos cómo acceder a los mecanismos de pago online y también cómo obtener el famoso número de socio. Así como todos tenemos un DNI, con los servicios también tenemos un número identificarlo. En la web www.cooperativaderawson.com se puede acceder a buscarlo a través del DNI del titular del servicio. Con ese número de usuario, la gente debe operar”, precisó.

Tarifas

Por otro lado, al ser consultado por las tarifas, Griffiths indicó que la Cooperativa hace 4 años que no recibe incremento alguno a través del Concejo Deliberante. “Sistemáticamente lo pedimos, pero nos ha sido denegado. Actualmente es un tema de agenda que tenemos con el Intendente. Plantearemos la tarifa de agua, que tiene un valor irrisorio, dado que se paga $168 los 25 mil litros de agua cuando 1 kilo de pan vale $120. Esto es una realidad y lo tenemos que discutir con el poder político de la ciudad. Lo sabe el Intendente y los Concejales, con lo cual está en carpeta el tema”, señaló.

Añadió en este marco que la ley de Presupuesto Nacional contempla en su artículo 87 un plan de financiamiento a las prestatarias que tienen deuda con Cammesa, “Todas las entidades del país suman cerca de $70 mil millones de deuda. Chubut supera los $10 mil millones. El Presupuesto permite que se quite el 50% de los intereses acumulados y que se ejecute un plan de financiamiento de hasta 60 cuotas con seis meses de gracia. Por lo que vemos con muy buenos ojos esto, ha venido en un momento más que apropiado”, precisó.

Agua en verano

En otro orden de temas, el titular de la prestataria hizo referencia al cronograma de cortes de agua en la ciudad ante la alta demanda en esta época. “Este año tuvimos que comunicar antes el comienzo del cronograma. El año pasado fue en diciembre y ahora fue en noviembre, mes donde se registró una alta demanda y elevadas temperaturas. Ha habido inconvenientes, porque cuando no hay agua, luego falta presión en las cañerías, pero se ha incrementado notablemente el consumo con respecto al año anterior”, subrayó.

En este sentido, sostuvo que fue notoria la cantidad de piletas en la ciudad. “Es impresionante el número de piletas que hay en la ciudad. Agradecemos que la gente compre el agua en bloque para su llenado, cuestión que está establecido por ordenanza”, concluyó.