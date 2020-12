Definen si cierran fronteras con países con nueva cepa

Los ministerios de Transporte, Salud y de Interior de Nación analizan las medidas de ingreso de vuelos provenientes de países que declararon la existencia de nuevas cepas de coronavirus; y es posible que se endurezcan las condiciones para los pasajeros que lleguen a Ezeiza desde esas naciones, indicaron fuentes oficiales.

El martes, el ministro de Transporte Mario Meoni adelantó que este miércoles podría realizarse una reunión «para tomar decisiones por los próximos 15 días y así dar previsibilidad» a las personas que esperan para viajar. En tanto, fuentes ministeriales indicaron a Télam que de la reunión podría surgir la extensión de las medidas dispuestas para vuelos provenientes desde el Reino Unido a otros países como Dinamarca, Italia, Holanda y Australia, naciones que ya han detectado la mutación del coronavirus.

El lunes pasado llegó el último vuelo proveniente de Gran Bretaña en un avión de la compañía British Airways, luego que en ese país se registrara una mutación de la Covid-19, reflejada en una nueva cepa del virus.

Según pudo confirmar Télam, las carteras de Salud, Interior y Transporte analizaban el estado de situación para determinar eventuales medidas adicionales que, en todos los casos, apuntarían a restricciones «específicas» para esos países con nuevas cepas y no a un cierre generalizado de fronteras.

«Lo que pasa en los países limítrofes siempre se está evaluando», aclararon fuentes destacadas en Casa Rosada, que dejaron claro que en la evaluación de nuevas medidas de ingreso al país las naciones vecinas no estarían incluidas.

¿Y si tengo reservas en Brasil?

En el caso de las aerolíneas, donde la política de cambios y cancelaciones es más frecuente, la decisión que vienen tomando desde que comenzó la pandemia es la de dejar el pasaje abierto. “No se puede cambiar el destino, pero sí la fecha”, explicaron desde la agencia Servir Viajes, algo que fue confirmado por todas las compañías consultadas.

A esto se le suma que desde Argentina sólo está volando Aerolíneas Argentinas que ya implementó este sistema. “El único problema frente a esto es que si compraste el pasaje directo hay que ocuparse y es un dolor de cabeza la comunicación con la compañía aérea”, señalan desde Servir. Quizás por esta razón nuevamente cobró protagonismo el aeropuerto de Foz de Iguazú, desde donde hay más opciones.

Algo similar sucede si la adquisición por medio de plataformas digitales, pero la pandemia cambió todo y también muestran flexibilidad a la hora de reprogramar vuelos y destinos.

El otro punto a resolver es los hoteles y las excursiones. Marcelo Gon, gerente general de Babilonia Viajes, asegura que esta situación hizo que “los hoteles y las empresas de excursiones entiendan la situación”.

“Se trabaja con la posibilidad de cancelación. Nosotros abonamos los hoteles y las excursiones y si sucede algo como podría ser el cierre de la frontera, se cancela toda la operación. A partir de ese momento se le busca una solución al cliente que tiene que ver con la posibilidad de reprogramar o de utilizar ese saldo a favor en otro destino. No se puede hacer lo mismo, cambiar de destino, en el aéreo”, explicó el ejecutivo.

Un dato no menor en este nuevo mundo del turismo es que las grandes agencias ya comenzaron a tener una oficina estable de reprogramaciones entendiendo que la situación se volvió mucho más cotidiana que lo deseado. Además, los turistas argentinos cuentan con una ayuda “extra” que es la puesta en marcha de la Ley de Turismo que prevé situaciones como consecuencia del COVID-19.

Según la norma hay una primera instancia similar a la que aplican las compañías aéreas que es la de reprogramar los servicios contratados por 12 meses o, si esto no fuese posible, el reintegro de lo pagado en seis cuotas.

La posibilidad del cierre está cada vez más latente por eso desde algunas agencias explican que perdió peso la opción Brasil en los últimos días y empezaron a “cotizar” destinos como Miami, en Estados Unidos, o las playas del Caribe. “Va a ser muy difícil que hoy Estados Unidos, que ya empezó a vacunar, cierre su frontera. Entonces, hay algunos clientes que prefieren pagar más, pero estar seguros”, explicaron desde una tercera agencia que prefirió el anonimato.