Debuta “El Aurinegro” en la nueva temporada del Federal A

Ante Huracán Las Heras de Mendoza, en la tarde de este viernes, el Deportiva Madryn comenzará a disputar la nueva Temporada del Torneo Federal A, luego de la suspensión a mediados de marzo ante el avance de la pandemia COVID-19.

Por la 1° Fecha de la Zona Sur por el Ascenso 1, “El Depo” será anfitrión de su par mendocino desde las 17 horas en el Estadio “Abel Sastre” y contando con el arbitraje de Sergio Testa.

Viernes de futbol para “El Depo”

El Torneo Federal A comenzará este viernes para el Deportivo Madryn con lo que será esta nueva Temporada, que será la continuidad pero con nuevo formato de disputa de la que suspendido en su curso a mediados de marzo ante el avance de la pandemia COVID-19.

En este sentido, el equipo que comanda Jorge Izquierdo, recibirá este viernes a las 17 horas en el Estadio “Abel Sastre” a Huracán Las Heras de Mendoza, en un cotejo a disputarse con el arbitraje de Sergio Testa de la Liga del Sur de Bahía Blanca.

Para este partido, aun “El Chopi” no ha oficializado al once inicial, el cual confirmará horas previas al encuentro. Sin embargo, lo que ya se conoce, es que no contará el con mediocampista Cristian Canhúe, que no estará a disposición por lesión.

En el conjunto rival, “El Globo” lasherino presenta a algunos jugadores conocidos en Puerto Madryn, como ser el local Bruno Nasta (madrynense por adopción) ex jugador de Guillermo Brown como así también otro ex “Banda”, como lo es el arquero Emanuel Bilbao.

En la 2°, estará en San Luis

También ha sido difundida la programación de la 2° Fecha del certamen, que lo tendrá al Deportivo Madryn jugando en condición de visitante en San Luis, ante Juventud Unida Universitario.

Este encuentro, se jugará el próximo miércoles a las 19 horas con el arbitraje de Pablo Núñez.

Fútbol – Torneo Federal A 2020/21

Fecha 1 – Ascenso 1

Zona Norte

Viernes 4

Sarmiento Resistencia – Central Norte

19:30 horas

Árbitro: Ceballo Cesar

Sportivo – Depro Colon (Er)

20:30 horas

Árbitro: Franklin Adrián

Sábado 5

Güemes Sgo Del Estero – Douglas Haig

21:00 horas

Árbitro: Sosa Jorge Nelson

Libre: Chaco Fon Ever (Resistencia).

Zona Sur

Viernes 4

Dep. Madryn – Huracán Las Heras

17:00 horas

Árbitro: Testa Sergio

Olimpo Bahía Blanca – Sansinena

17:00 horas

Árbitro: Marcos Fernando Omar

Villa Mitre – J.U. Universitario

21:00 horas

Árbitro: Viñas Nahuel Maximiliano

Libre: Deportivo Maipú.